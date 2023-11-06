Окупанти відбирають у Софії Ротару віллу в Криму -росЗМІ

Країна-агресор поклала око на закритий готель Софії Михайлівни в центрі Ялти.

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Готель Софії Ротару можуть націоналізувати окупанти / колаж: Главред, фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Українська співачка Софія Ротару володіє готелем в центрі окупованої Ялти під назвою "Вілла Софія". З 2019 року готель не приймає відвідувачів. Ротару його закрила: за офіційною версією - на реновацію, але насправді співачка намагається позбутися нерухомості в країні-окупанті.

Місцеві чинуші за старою традицією країни на болотах брати без попиту чуже вирішили "допомогти" в цьому співачці - в росЗМІ з'явилася новина про те, що "Віллу Софію " планують націоналізувати, а потім виставити на торги.

При цьому пропагандисти намагаються виправдатися, мовляв Ротару про цю ситуацію попереджена, і навіть стала активніше стала шукати покупців.

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У 2019 Софія Ротару оцінила свою "Віллу Софію" в 25 мільйонів євро. Вона не торгувалася, а число бажаючих придбати нерухомість за такою завищеною ціною стрімко зменшувалося. Зараз торг доречний, але продаж досі відбувається під грифом "таємно", а нова ціна не розголошується.

Раніше путіністка Евеліна Бледанс, яка мало не стала невісткою Софії Михайлівни, розкритикувала Ротару за підтримку України та покепкувала над віком артистки.

Також Софія Ротару поділилася зворушливим спогадом про покійного чоловіка - співачка показала рідкісне весільне фото з Анатолієм Євдокимовим.

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