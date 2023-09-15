"Господи, Бабкін ще більше пробив дно": співака в Мережі звинуватили в плагіаті тексту для пісні

Популярного українського співака Сергія Бабкіна, якого днями викрили у співпраці з росіянами, в мережі звинуваченні в плагіаті тексту для нового треку.

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Бабкін нібито "сплагіатив" старий вірш сатирика Юрка Космини / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот

Скандал навколо нового треку "Зрада" українського музиканта, автора пісень і соліста групи "П'ятниця" Сергія Бабкіна, продовжує набирати обертів. Зараз користувачі Мережі почали звинувачувати Бабкіна в плагіаті. Текст до треку виявився дуже схожий на вірш відомого поета, блогера і сатирика Юрка Космини під назвою "Пісня про інформаційний простір" (який той написав ще в 2016 році). А трохи пізніше про плагіат і сам автор написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Сам Косміна назвав свої рядки "неповторним оригіналом", а трек Бабкіна – "дешевим в@тним плагіатом". Хоча в пісні Бабкіна і був змінений основний текст, він все ж залишився схожим, вважає поет, на його вірш – адже після кожного рядка в треку лунає слово "зрада".

Причому Бабкін, по всій видимості, випустив трек, щоб висміяти українців, які критикують один одного за споживання російського контенту, лояльність мови країни-терористки і так далі. Через це його звинуватили в Мережі в підіграванні російській пропаганді.

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"Так скоро і Леніна переспівувати почне", "Господи, Бабкін ще більше пробив дно, ніж здалося відразу", "Можна хлопця з Московії вивезти, а ось Московію з хлопця - не можна", – сказав він.

Нагадаємо, раніше скандал спалахнув через те, що Сергій Бабкін (і група 5'nizza, солістом якої він є вже більше 20 років) співпрацюють з російським промоутером для організації турне за кордоном.Концерти Бабкіна і 5'nizza користуються послугами промоутера Somewhere Show. У тому числі і мови використання сайту – російська та англійська.

Дуже скоро на звинувачення у співпраці з росіянами прореагувала дружина Бабкіна і, за сумісництвом, концертний директор і його, і 5'nizza ‒ Сніжана Бабкіна.

Вона підтвердила, що організовує концерти колишній громадянин країни-агресора РФ, проте той нібито давно і виразно заявив про свою антивоєнну позицію.

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