Футболіст Олександр Зінченко та блогерка Влада Седан вдруге стануть батьками

Незабаром у доньки Зінченко і Седан з'явиться братик або сестричка.

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Олександр Зінченко і Влада Седан чекають на другу дитину / instagram.com/zinchenko

У родині українського футболіста на позиції нападника Олександра Зінченко очікується радісна подія - зовсім скоро він вдруге стане батьком.

На своїй сторінці в Insgtaram він поділився зворушливим відео - він, його дружина, їхня донька і пес по черзі піднімають долоні, складені одна на одну. Під ними ховається знімок УЗД.

"Ми чекаємо на тебе", - коротко підписав ролик Зінченко. Подробиці про дитину він та його дружина, блогерка Влада Седан (Зінченко), поки тримають в секреті.

відео дня

Їх первісток, донька на ім'я Єва, з'явилася на світ 1 серпня 2021 року в США.

Олександр Зінченко і Влада Седан у відносинах з 2019 року. У березні 2020 року пара розписалася. До стосунків із Зінченком блогерка перебувала три роки у стосунках з іншим відомим футболістом - Андрієм Борячуком

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