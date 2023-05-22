Футболіст Олександр Зінченко та блогерка Влада Седан вдруге стануть батьками

У родині українського футболіста на позиції нападника Олександра Зінченко очікується радісна подія - зовсім скоро він вдруге стане батьком.
На своїй сторінці в Insgtaram він поділився зворушливим відео - він, його дружина, їхня донька і пес по черзі піднімають долоні, складені одна на одну. Під ними ховається знімок УЗД.
"Ми чекаємо на тебе", - коротко підписав ролик Зінченко. Подробиці про дитину він та його дружина, блогерка Влада Седан (Зінченко), поки тримають в секреті.
Їх первісток, донька на ім'я Єва, з'явилася на світ 1 серпня 2021 року в США.
Олександр Зінченко і Влада Седан у відносинах з 2019 року. У березні 2020 року пара розписалася. До стосунків із Зінченком блогерка перебувала три роки у стосунках з іншим відомим футболістом - Андрієм Борячуком
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