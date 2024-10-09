Робив це з іншою просто при ній: Меланія Трамп видала брудний секрет свого чоловіка

Меланія пояснила, що вона була на вечірці Тижня моди 1998 року з подругою, коли колишній президент підійшов до них.

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Меланія Трамп розповіла, як починалися стосунки з Дональдом / Колаж Главред, фото Instagram/melaniatrump, realdonaldtrump

Дружина колишнього американського президента Дональда Трампа Меланія докладно описала свою першу зустріч із нинішнім чоловіком у своїх нових однойменних мемуарах, визнавши, що політик був на побаченні з іншою жінкою, коли він почав фліртувати з нею.

У книзі Меланія пояснила, що вона була на вечірці Тижня моди 1998 року з подругою, коли колишній президент підійшов до них - попри те, що його супроводжувала "приваблива блондинка".

"Привіт. Я Дональд Трамп", - сказав чоловік, коли підійшов до мого столика. "Приємно познайомитися", - згадує Меланія, яку цитує Page Six.

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"Його очі наповнилися цікавістю та інтересом, і, скориставшись нагодою, він сів поруч зі мною і почав розмову", - написала вона. "Він запитав мене про мій час у Нью-Йорку, мій словенський будинок і мої подорожі світом".

Замах на Дональда Трампа - що відомо 13 липня 20-річний Томас Метью Крукс відкрив вогонь із гвинтівки на передвиборчому мітингу Дональда Трампа в місті Батлер, штат Пенсильванія.

Експрезидент дістав поранення у вухо.

Стрільця ліквідували, також загинув один з учасників мітингу, ще двоє були поранені.

Хоча це була всього лише "коротка зустріч", Меланія сказала, що пара розділила "момент зв'язку", який справив "незабутнє враження". "З того моменту, як почалася наша розмова, я була зачарована його чарівністю і легким характером", - написала вона. "Навколо нас було так багато метушні, але його пильна увага до нашої взаємодії змусила мене відчути себе центром його світу". "

Це був освіжаючий відступ від звичайної поверхневої світської бесіди, і я виявила, що мене вабить його магнетична енергія".

Нагадаємо, раніше ймовірний кандидат у президенти Штатів від Республіканської партіїДональд Трамп заявив, що не підтримує принца Гаррі і готовий його видворити з країни.

Раніше також Дональд Трамп звинуватив американську попспівачку Тейлор Свіфт у нелояльності - якщо вона підтримає нинішнього главу Білого дому Джо Байдена на пост президента на другий термін.

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