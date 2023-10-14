Україна - Північна Македонія 2:0: українці у видовищному матчі обіграли суперників

Україна в складному і напруженому матчі обіграла збірну Північної Македонії у відборі на Чемпіонат Європи-2024. Українці забили два голи.

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Збірна України обіграла збірну Північної Македонії / УАФ

У відборі на Чемпіонат Європи-2024 в чеській столиці, місті Прага, збірна України зійшлася в бою зі збірною Північної Македонії.

Підопічним Сергія Реброва нічого не залишалося, окрім як рватися в атаки - бо очки в матчі з македонцями потрібно було добувати "кров з носа" (нічия з Англією і поразкою від Італії до цього зобов'язували). Але до пори до часу виходила виключно суєта, яка не втілювалася в небезпечні моменти біля воріт македонців. І тільки на 12-й хвилині Довбик проломився на правому фланзі штрафного проти Серафимова до удару з гострого кута, але вдарив точно в голкіпера.

І буквально через 14-й хвилині в справу вступив Мудрик - його бурхливий ривок до лівого флангу штрафного завершився ударом з гострого кута, але точно у воротаря. Північні македонці відповіли на 22-й хвилині. Міовськипас на хід до лівого флангу штрафного завершив ударом низом з гострого кута - але Трубін був на місці.

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Але на 30-й хвилині українці свого домоглися. Судаков добре приклався до м'яча, влучив у суперника, рикошет від Серафимова - і м'яч полетів у правий кут. 1:0.

Північні македонці, до їх честі, відразу рвонулися відіграватися. Спочатку Міовскі прибрав Матвієнко на правому фланзі, після чого пробив - але Трубін блокував. Через хвилину вже Ашковскі бив низом під дальню. Однак Трубін впорався і тут.

Після перерви напруження гри не спадало. Спершу на 53-й хвилині Довбик опинився в центрі штрафного під передачу Судакова з глибини, але підсік м'яч повз ліву стійку. Потім він же втік по лівому флангу, після чого з кута штрафного закинув на Мудрика. Але той вдарив у Димитрієвські.

На 81-й хвилині Судаков гарматно вдарив із зони перед штрафним у правий кут, але Димитрієвські перевів м'яч у поперечину.

Але крапку в щоглі поставив незадовго до того вийшов на заміну Караваєв - який проломився по флангу і прекрасно зловив дальнім ударом воротаря македонців (який вийшов з воріт). 2:0

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