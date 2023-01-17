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У Сніданку з 1+1 розповіли героїчну історію порятунку дитини з будинку в Дніпрі, куди влучила ракета

17 січня 2023, 21:29
Український тренер підкорився інстинктам, та кинувся на порятунок підопічних.
Сніданок з 1+1
Сніданок з 1+1 - Юрій Васецький розповів, як рятував людей з будинку у Дніпрі / Прес-служба

Улюблена програма українських телеглядачів Сніданок з 1+1 в ефірі телеканалів 1+1 Україна та ТЕТ продовжує розповідати українцям про оперативні новини в країні та долучати спеціалістів різних галузей. У такий важливий для країни час проєкт залишається точкою опори для кожного українця та відтепер виходить щодня з 7:00 до 11:00.

Сьогодні до ефіру Сніданку з 1+1 завітав тренер з українського виду єдиноборств під назвою "хортинг" Юрій Васецький, який героїчно врятував свого учня та ще кількох людей в будинку в Дніпрі, куди днями потрапила російська ракета.

Чоловік розповів, що в перші хвилини великої трагедії він знаходився в 250 метрах від дому і одразу ж побіг на допомогу. Він каже, що в тому будинку проживав його учень та колега.

"Не знаю, як пояснити цей вчинок. В той момент ми тільки закінчили оздоровчий захід нашого клубу і були на бульварі. В той момент, коли всі батьки забрали своїх дітей з нашого закладу, пролунав вибух. Це був справжній шок, від такого гучного вибуху ми дуже злякалися, адже знаходилися в 250 метрах від епіцентру. Ми бачили, як летять уламки, як шматки бетону разом з арматурою відлетіли до самого Дніпра. Я одразу згадав, що в цьому будинку живе моя співробітниця на ім’я Алла та учень, який тренувався у нас до повномасштабного вторгнення рф на територію України. З тих пір з міркувань безпеки ми відмінили групові заняття. Він тренувався в нас дуже довго, матір завжди їздила на змагання у якості лікаря, ми знаємо, що мама виховує сина одна", - каже Юрій.

Юрій попри небезпеку обвалів все ж таки наважився піднятися на третій поверх задля порятунку свого підопічного.

"Це було жахіття, адже це дуже великий будинок, в якому просто з’явилася діра. Я зателефонував Надії, матері учня і кажу: ти вдома? Вона відповіла: я ні, а от Ростик вдома. Після цього я вже нічого не чув. Під час цієї трагедії всі люди були дуже згуртовані, хтось пересував автівки, які були припарковані біля будинку, хтось допомагав людям, яких поранило уламками будівлі. Не знаю, що мною керувало, але пам’ятаючи, де вони живуть, я одразу забіг до будинку. Вони проживали на 3 поверсі і Ростіку насправді дуже пощастило, адже під'їзд був зруйнований вщент. Я забрався на піддашок поліклініки, яка була на першому поверсі і побачив, що на другому поверсі є антивандальна решітка. Коли я наблизився до неї то побачив, що там знаходиться мати з маленькою дитиною. Ми з хлопцями вирвали решітку та евакуювали маля і матір. Далі я цією решіткою користувався, як драбиною, так і добрався на третій поверх", - каже Юрій Васецький.

Чоловік каже, що дивом хлопцю вдалося залишитися неушкодженим, адже пів квартири було знищено вщент.

"Ростік - дуже самостійна дитина. Їхня квартира склалася як картковий будиночок, але через те, що стіни попадали одна на одну там з’явився простір і він вижив. Я схопив Ростіка за верхній одяг, передав хлопцям і вони його спустили донизу. Їхня кухня була зруйнована вщент, залишилася тільки вітальня. З інформації матері з хлопцем все в нормі. Є якісь синці, але не критично. Він був в шоці, але не плакав та не кричав, а весь час намагався говорити. Розповідав про свою собаку і кота на ім’я Беляш, які залишилися вдома. Станом на вчора собаку вдалося врятувати, а кіт сидить на балконі та не йде на руки до рятувальників", - каже чоловік.

Щодня на глядачів Сніданку з 1+1 очікують оперативні новини, поради від профільних спеціалістів, включення зірок та українців, які роблять усе задля перемоги України. Не пропустіть щодня проєкт з 7:00 до 11:00 на телеканалі 1+1 Україна, а також на YouTube. Також переглянути проєкт можна на платформі онлайн-телебачення "Київстар ТБ".

новини Дніпра війна в Україні Сніданок з 1+1
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