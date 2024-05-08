Щури не підійдуть на кілометр: які 4 рослини найкраще відлякують гризунів

Щури у саду можуть надзвичайно засмучувати, однак експерт назвали 4 види рослин, які допоможуть позбутись від нашестя гризунів в саду та будинку.

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Як позбутись від щурів в саду - 4 рослини, які найкраще відлякують щурів / Колаж Главред, фото: pexels, pixabay

Якщо ви хочете відлякати щурів від проникнення у вашу оселю, але вважаєте за краще використовувати більш природні та безпечні методи, розгляньте можливість використання кімнатних рослин для відлякування щурів.

Щури мають дуже чутливі носи, а також дуже обережні, тому будуть триматися подалі від місць із запахами, які здаються їм відразливими або нестерпними, оскільки ці шкідники можуть подумати, що це означає, що місце є небезпечним, повідомляє Express.

Синтія Лоуренс, експерт з садівництва з Tom's Guide зазначила, що відомі своїми ароматними властивостями, рослини і трави насправді можуть бути образливими для гризунів, оскільки вони мають дуже сильний нюх, набагато сильніший, ніж у людей.

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"Більше того, ці природні репеленти нетоксичні, недорогі та безпечні у використанні (на відміну від деяких пасток), що ідеально підходить для використання біля дітей або домашніх тварин", - вказує вона.

Рослини, які відлякують щурів

Лаванда

Лаванда відома як одна з найефективніших рослин для позбавлення від щурів завдяки своєму дуже ароматному запаху, який може бути заспокійливим для людей, але щури ненавидять його запах.

Ви можете поставити лаванду у вазу вдома, висадити її на межі саду або розкидати сухі квіти лаванди навколо вхідних дверей вашого будинку.

"Ця гарна фіолетова рослина відома своїм свіжим ароматом, який наповнює повітря. Але хоча стійкий аромат приємний для наших осель, він також відлякує мишей і щурів", - наголосила вона.

Хризантеми

Хризантеми не тільки красиві, але й містять пестицид піретрин, який не тільки отруйний для гризунів, але й використовується як природний засіб боротьби зі шкідниками, щоб позбутися мух, мурах і молі.

"Хризантеми - ще одна барвиста рослина, яка випромінює сильний запах, що відлякує мишей та щурів. Квіти містять особливу комбінацію інсектицидних сполук, які також можуть бути токсичними, та ефективних репелентів. Оскільки це популярні квіти, ви можете легко знайти їх у місцевому садівничому магазині і поставити їх на вулиці або в будинку", - додала Синтія.

Однак, хоча хризантеми можуть бути дуже ефективними проти гризунів, вони також можуть бути отруйними для котів і собак, тому не рекомендується тримати їх у будинку, якщо у вас є домашні тварини.

Шавлія

Рослини шавлії містять туйон і цинеол, які можуть виявитися для щурів нестерпними, і вони, швидше за все, будуть триматися подалі від ділянки, якщо відчують його запах.

"Ця запашна трава, яка зазвичай використовується в наших макаронних виробах, також є чудовим засобом для відлякування шкідників. Щури, зокрема, ненавидять запах як зеленої, так і білої шавлії. Просто розсипте трави на ґрунт, навколо рослин на відкритому повітрі, у щілинах під'їзду або тріщинах навколо будинку. Різких запахів повинно бути достатньо, щоб відлякати мишей і щурів від проникнення в будинок", - сказала Синтія.

М'ята перцева

М'ята перцева має пряний і гострий аромат, який щури зненавидять, оскільки вона містить ментол, який, як відомо, відлякує гризунів,

"Гризуни ненавидять свіжі аромати м'яти. Особливо м'яту перцеву та м'яту перцеву, оскільки вони, як правило, найсильніші. Подумайте про те, щоб вирощувати ці ароматичні трави на своєму подвір'ї або висадити їх у горщики, щоб відлякувати мишей і щурів", - резюмувала експерт.

Ви також можете спробувати налити м'ятну олію на ватні кульки і залишити їх у тих місцях вашого будинку, куди, як ви підозрюєте, проникають щури, і це також відлякає їх від того, щоб зберегти ваш будинок вільним від шкідників цієї весни.

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