Вбивство на кулінарному шоу: стало відомо, коли відбудеться прем’єра стрічки "Бісова пательня" на 2+2

Пригодницький детектив глядачі побачать 2 січня о 20:50.

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"Бісову пательню" знімали в листопаді-грудні цього року в Києві. / Прес-служба 2+2

На початку 2025 року телеканал 2+2 підготував новорічну прем’єру – пригодницький детектив "Бісова пательня". Захопливу чотирисерійну стрічку з заплутаним сюжетом, неочікуваними поворотами, гумором та новорічною магією глядачі побачать вже 2 січня о 20:50.

"Бісову пательню" знімали в листопаді-грудні цього року в Києві. Містяни могли бачити Ореста на раритетному авто, спостерігати за переслідуваннями Санти та за героями в костюмах ельфів. Слідчого Ореста зіграв популярний український актор театру та кіно Артемій Єгоров, знайомий глядачам 2+2 за детективом "Карпатський рейнджер".

"Складність мого персонажа в тому, щоб зробити його відмінним від попередніх слідчих, поліцейських, яких мені доводилося грати раніше. Тому вигадували певні фішки, деталі, неочікувані реакції, щоб створити інтригу та настрій. Адже стрічка буде показана у перші дні Нового року", - розповів про свого героя Артемій Єгоров.

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На початку 2025 року телеканал 2+2 підготував новорічну прем’єру – пригодницький детектив "Бісова пательня". / Фото прес-служби 2+2

Його доньку зіграла юна акторка Марія Мархай, Олена Олар - помічницю продюсера Галину, яка "додасть перцю" в атмосферу на майданчику.

"Моя героїня самодостатня, хитра, знає, чого хоче, вона – людина організатор, як хороших речей, так і не дуже. Не буду розкривати інтригу, але про неї можна сказати так: попри досить милу зовнішність, Галина приховує багато таємниць. Думаю, глядачам буде цікаво зазирнути за лаштунки шоу, подивитися, які інтриги там панують та які стосунки насправді складаються між героями", - каже Олена Олар.

Також у стрічці знялися Денис Мартинов, Христина Дейлик, Владлена Дедкова, Олександр Сугак, Костянтин Октябрський, Юрій Дяк, Дар’я Петрожицька, Олександра Панасевич, Ольга Атанасова, Сергій Кіяшко, Дмитро Суржиков, Тетяна Печенкіна та інші.

Сюжет розгортається із загадкового вбивства під час фіналу популярного кулінарного шоу "Бісова пательня". Капітан Орест Петімко до кінця року має знайти злочинця, щоб отримати бажане звання майора та влаштувати незабутнє новорічне свято для доньки. Під підозрою - кожен, хто, був на майданчику. І в кожного є своя таємниця та скелети в шафі. Глядачі стануть свідками підступних залаштунків шоу, інтриг та неочікуваних викриттів. Хто ж допоможе Оресту вивести всіх на чисту воду?

Сюжет розгортається із загадкового вбивства під час фіналу популярного кулінарного шоу "Бісова пательня" / Фото прес-служби 2+2

Серіал зняла продакшн-студія "SFERA FILM" на замовлення каналу 2+2. Автори сценарію: Артем Кобзан, Марк Лимаренко. Оператор: Сергій Грабльов. Режисер: Олександр Кирієнко. Продюсери: Сергій Кизима, Сергій Карпенко, Дмитро Сафановський, Вадим Червяков. Виконавчий продюсер: Роман Омельчук.

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