Комаровський розповів, чи можливо завагітніти після вакцинації

Комаровський висловився про вагітність після щеплення / скріншот

Відомий педіатр Євген Комаровський в ефірі програми" Ранок з Україною " розвіяв один з популярних міфів про вакцини від коронавірусу.

Комаровський нагадав, що сучасна медична наука вже має досвід введення більш ніж чотирьох мільярдів доз вакцин від коронавірусу, і жодного разу не було випадків негативних наслідків на репродуктивну функцію людини.

Чи впливає вакцинація на вагітність, чи ні?

Доктор підкреслив, що в основі категоричних висновків про вплив вакцини від COVID-19 на вагітність лежить абсолютний непрофесіоналізм деяких акушерів-гінекологів. Тому що ці помилкові висловлювання змушують жінок хвилюватися за своє майбутнє.

"Немає жодної інформації, що вакцинація впливає на репродуктивну функцію або пошкоджує плід", - сказав Комаровський.

Якщо хтось розпускає чутки про вакцину, лікар-педіатр вищої категорії радить звернутися до іншого акушера-гінеколога, інакше про вагітність і пологи ви теж почуєте якісь недостовірні відомості.

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"Сучасна медична наука вважає, що вакцинація від коронавірусу безпечна навіть у тому випадку, коли справа стосується вагітних жінок, які ще не знають про те, що вони на зносинах. Тому що медики використовують інактивовані вакцини. Їхній негативний вплив на плід не зафіксовано", - додав педіатр.

Раніше Євген Комаровський застеріг українців від вкрай частого вживання комплексних вітамінів в таблетках дорослими і дітьми. Також він відповів на питання, яке хвилює багатьох батьків – чи можна вести дитину до дитячого садка, якщо у неї нежить.