За п'ять років в Україні пенсіонерам стало менше на мільйони - свіжа статистика

Пенсіонери / УНІАН

За останню п'ятирічку кількість пенсіонерів в Україні дуже швидко зменшується. Це випливає з даних Пенсійний фонду, Держстату та платформи відкритих даних Опендатабот.

Згідно з даними статистиків, в 1996 році в Україні налічувалося 14,4875 мільйона пенсіонерів. І, наприклад, станом на 1997 рік їх кількість зменшилася лише на триста осіб – до 14,4872 мільйона пенсіонерів.

Вперше пенсіонерів в Україні стало менше, ніж 14 мільйонів, ще в 2007 році. Тоді їх в країні налічувалося 13,9368 мільйона чоловік. Але потім протягом восьми років істотного коливання не спостерігалося. Наприклад, станом на 2014 рік в Україні проживало 13,5333 мільйона пенсіонерів.

Менш, ніж 12 мільйонів пенсіонерів в Україні вперше стало в 2017 році − 11,9562 мільйона чоловік.

А станом на 2021 рік кількість осіб пенсійного віку зменшилася до 10,8811 мільйона осіб.

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Незважаючи на зменшення навантаження на Пенсійний фонд, за останні роки не відбулося підвищення якості життя інших пенсіонерів. Хоча середня пенсія за останню п'ятирічку збільшилася в два рази, вона все ще становить менше 150 доларів США (3915 гривень).

"Важливо розуміти, що середня цифра не дуже чітко відображає реальність. Насправді 50% пенсіонерів - тобто кожен другий з 10,9 млн - отримують менше 3000 гривень(110 дол.). Пенсію понад 10 тисяч гривень (370 доларів) отримують тільки 4,3% українців", − повідомляється в аналітиці Опендатабота.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 5 лютого 2021 року Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроект №3623, відповідно до якого в Україні запускається повноцінна робота електронних трудових книжок. Закон спрощує доступ до інформації про трудовий стаж, а це означає, що пенсії будуть нараховуватися автоматично.

9 лютого прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував запуск накопичувальної пенсійної системи в Україні вже цього року. За його словами, це забезпечення гідної пенсії та інвестиція в економіку.

Економіст і фінансовий аналітик Олексій Кущ заявив, що вважає таку ідею несвоєчасною. На його думку, накопичувальну систему потрібно вводити на етапі початку економічного зростання, а не в розпал кризи в економіці.

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