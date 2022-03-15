З'ясувалося, де в Київській області ведуться активні бойові дії

Де в Київській області жорстокі бої / Reuters

Екс-голова Київської ОДА Олексій Кулеба розповів, яка зараз ситуація в області. Також він повідомив, в яких районах зараз знаходиться велика кількість ворожої техніки.

За його словами в коментарі виданню РБК-Україна, зараз половина Київської області в стадії активних бойових дій.

"Умовно їх можна поділити не на лівий і правий берег, а на захід і схід. Активні бої ведуться на Броварському напрямку, Вишгородському напрямку та на Бучанському напрямку Житомирської траси. Саме в цих районах сконцентрована велика кількість ворожої техніки і сили", - сказав Кулеба.

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Також він зазначив, що сьогодні активні бої ведуться на Вишгородському та Броварському напрямках.

На інших напрямках, як розповів ексголова, ворог зупинився і накопичує сили, тобто веде перегрупування.

Нагадаємо, раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк говорив, що двосторонній договір України та Росії про завершення війни має включати безліч аспектів. Серед них закінчення бойових дій, виведення російських військ і мирна угода. Київ має намір вимагати гарантії безпеки для української держави і компенсації за зруйновану інфраструктуру.

Радник керівника ВП Олексій Арестович вважає, що протягом тижня-двох може з'явитися угода України з Росією, яке повинно передбачати виведення військ. Договір про мир може з'явитися до травня. На його думку, Росію чекає соціально-політична криза після того як стане зрозуміло, що Путін програв війну.