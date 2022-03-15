Ворог здійснив ракетний удар по північному району столиці

Російські загарбники вкотре вдарив по столиці України Києву. У Мережі з'явилося відео обстрілу району Виноградар.

"Російські фашисти завдали удару по мікрорайону Виноградар", - написав у Telegram радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

На кадрах Показані наслідки авіаудару. Зокрема, масштабне вогнище полум'я.

Нагадаємо, раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк говорив, що двосторонній договір України та Росії про завершення війни має включати безліч аспектів. Серед них закінчення бойових дій, виведення російських військ і мирна угода. Київ має намір вимагати гарантії безпеки для української держави і компенсації за зруйновану інфраструктуру.

Радник керівника ВП Олексій Арестович вважає, що протягом тижня-двох може з'явитися угода України з Росією, яке повинно передбачати виведення військ. Договір про мир може з'явитися до травня. На його думку, Росію чекає соціально-політична криза після того як стане зрозуміло, що Путін програв війну.