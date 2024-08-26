'Вишки Бойка' атакували: у Чорному морі загорілися усі бурові платформи

Три бурові газо- та нафтовидобувні платформи зазнали атаки у Чорному морі, заначив OSINT-аналітик MT Anderson.

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У Чорному морі спалахнули три "вишки Бойка" / Колаж: Главред, фото: УНІАН, x.com/MT_Anderson

У Чорному морі загорілися "вишки Бойка" - бурові газо- та нафтовидобувні платформи, які знаходяться біля берегів Криму. Супутникові знімки опублікував OSINT-аналітик MT Anderson на своєму акаунті в Х (колишній Twitter).

За його словами, три бурові платформи на схід від острова Зміїний зазнали атаки.

"Станом на 24 серпня 2024 року середня платформа горить, а з 3-ї платформи йде стовп диму", - написав аналітик. відео дня

Раніше Україна вже завдавала ударів по "вишках Бойка". Адже там російські окупанти ховали там обладнання для стеження за ЗСУ в акваторії Чорного моря.

Що таке "вишки Бойка"? "Вишки Бойка" - самопідйомні бурові установки "Петро Годованець" і "Незалежність". Їх придбали за часів, коли президентом був Віктор Янукович, а Міністерство енергетики очолював Юрій Бойко, який донедавна був співголовою проросійської фракції ОПЗЖ у Верховній Раді. Агресорка Росія захопила газовидобувні і нафтовидобувні платформи ще в 2015 році, з серпня 2023 року за них йшли бої. Британська розвідка стверджує, що "вишки Бойка" – платформи стратегічного значення: їх можна використовувати в якості посадочних майданчиків для вертольотів, передових баз, а також розміщувати на них ракетні системи.

Звільнення "вишок Бойка" - що відомо

Нагадаємо, що в вересні 2023 року Україна повернула "вишки Бойка", які Росія окупувала в 2014 році. Під контроль повернулися бурові платформи "Петро Годованець" і "Україна", а також СПБУ "Таврида" і СПБУ "Сиваш".

У березні Головне управління розвідки МО України показало унікальні кадри звільнення платформи "Таврида" в Чорному морі, зняті нагрудними камерами бійців. Операція була складною і вдалася не з першої спроби, але в результаті спецпризначенці здобули важливі трофеї та розвіддані.

Після звільнення "вишок Бойка" російські окупанти втратили можливість вести розвідку в Чорному морі, заявив представник ГУР Андрій Юсов. Це звузило зону впливу РФ і розширило можливості українських сил для подальших операцій.

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