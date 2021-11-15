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ТСК Ради назвала головну причину Іловайської трагедії

15 листопада 2021, 18:33

Трагічні події у 2014 році забрали життя сотень українців.

Иловайск
ТСК озвучила причину трагедії в Іловайську 7 років тому / Соцмережі

​Тимчасова слідча комісія Верховної Ради опублікувала проміжний звіт щодо Иловайскої трагедії, яка сталася в серпні 2014 року.

Як розповіла під час брифінгу заступник голови Комітету Ради з питань нацбезпеки і оборони Мар'яна Безугла, до трагедії призвела "неналежна організація оборони країни", пише "ТСН".

"ТСК вважає, що основними причинами, що призвели до Іловайської трагедії, є неналежна організація оборони країни як системи політичних, економічних, соціальних, військових, інформаційних, правових, організаційних та інших заходів щодо захисту держави в умовах збройної агресії", — йдеться у звіті.

Комісія також визначила фактори, що зумовили Іловайські події:

  • не було введено воєнний стан, що призвело до дезорганізації управління військовими діями;
  • помилкові кадрові рішення і дії політичного і військового керівництва;
  • політичне та військове керівництво не вжило вичерпних заходів щодо деблокування Іловайського угруповання та організації коридору для виведення українських військ з оточення, результатом яких стала втрата сотень людських життів.

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Нагадаємо, бої за Іловайськ тривали протягом серпня 2014 року. Українські бійці намагалися звільнити окуповане місто Донецької області. За різними даними, в результаті трагедії загинули 366 українських воїнів, 429 – отримали поранення, 300 – потрапили в полон, 24 бійці – зникли безвісти.

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Автор: Сергій Кущ
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Верховна Рада іловайська трагедія Мар'яна Безугла
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