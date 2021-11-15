ТСК Ради назвала головну причину Іловайської трагедії

Трагічні події у 2014 році забрали життя сотень українців.
Тимчасова слідча комісія Верховної Ради опублікувала проміжний звіт щодо Иловайскої трагедії, яка сталася в серпні 2014 року.
Як розповіла під час брифінгу заступник голови Комітету Ради з питань нацбезпеки і оборони Мар'яна Безугла, до трагедії призвела "неналежна організація оборони країни", пише "ТСН".
"ТСК вважає, що основними причинами, що призвели до Іловайської трагедії, є неналежна організація оборони країни як системи політичних, економічних, соціальних, військових, інформаційних, правових, організаційних та інших заходів щодо захисту держави в умовах збройної агресії", — йдеться у звіті.
Комісія також визначила фактори, що зумовили Іловайські події:
- не було введено воєнний стан, що призвело до дезорганізації управління військовими діями;
- помилкові кадрові рішення і дії політичного і військового керівництва;
- політичне та військове керівництво не вжило вичерпних заходів щодо деблокування Іловайського угруповання та організації коридору для виведення українських військ з оточення, результатом яких стала втрата сотень людських життів.
Нагадаємо, бої за Іловайськ тривали протягом серпня 2014 року. Українські бійці намагалися звільнити окуповане місто Донецької області. За різними даними, в результаті трагедії загинули 366 українських воїнів, 429 – отримали поранення, 300 – потрапили в полон, 24 бійці – зникли безвісти.
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