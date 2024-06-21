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Війна може тривати ще 4-5 місяців "але": названо головну умову для перемоги

Марія Николишин
21 червня 2024, 13:40
174
За словами керівника Центру досліджень Росії, наразі є два прогнози тривалості війни в Україні: оптимістичний і песимістичний.
Війна може тривати ще 4-5 місяців
Прогнози тривалості війни в Україні / колаж: Главред, фото: УНІАН, 38 окрема бригада морської піхоти

Оцінюючи наявний рівень підтримки та допомоги Заходу, можна припустити, скільки ще триватиме війна в Україні. Зокрема, можна назвати оптимістичний і песимістичний прогноз. Про це на чаті в Главреді заявив дипломат, колишній міністр закордонних справ України, керівник Центру досліджень Росії Володимир Огризко.

За його словами, оптимістичний прогноз дуже простий.

"Якщо ми зараз отримаємо все те, що нам потрібно, війна може тривати ще чотири-п'ять місяців. Якщо допомога буде "на годину по чайній ложці", війна може тривати дуже довго", - сказав дипломат.

Він додав, що зараз обіцяно, що ми тримаємося цей рік і практично наступний.

"Якщо до цього ми додаємо свої можливості і можливості спільного виробництва зброї з нашими партнерами, отримуємо дозволи бити вглиб території РФ прицільно й ефективно, то, мені здається, цей час зменшиться, і розв'язка для Росії може настати значно швидше", - наголосив Володимир Огризко.

Дивіться відео чату з Володимиром Огризком:

Хто такий Володимир Огризко

Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, надзвичайний і повноважний посол України (1996).

У Міністерстві закордонних справ (спочатку УРСР, потім – незалежної України) – з 1978 року. Перша посада Огризка у зовнішньополітичному відомстві - аташе відділу печатки, яку він отримав відразу після закінчення Київського державного університету ім.Т.Шевченка .

1992 року Огризку присвоєно ранг надзвичайного та повноважного посла України. З 1992 по 1996 р. він служив радником, радником-посланником посольств України у ФРН та Австрії. Наступні три роки керував Управлінням зовнішньої політики, головним управлінням із питань зовнішньополітичної діяльності Адміністрації президента України.

У 1999-2004 роках - надзвичайний та повноважний посол України в Республіці Австрія та постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні. Ще рік – посол з особливих доручень МЗС України. З лютого 2005-го – перший заступник міністра закордонних справ Бориса Тарасюка.

18 грудня 2007-го призначений на посаду міністра закордонних справ України у коаліційному уряді Юлії Тимошенко. 3 березня 2009 року звільнено Верховною Радою з ініціативи Кабміну.

17 березня 2009-го призначений президентом Ющенком на посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Раїси Богатирьової. Залишив посаду разом із звільненням з посади Ющенка в лютому 2010 року.

У вересні 2010 року Огризко вступив до партії Наша Україна. У липні 2012 року він склав повноваження члена президії та заступника голови політради партії та припинив своє членство у ній.

З вересня 2014 року дипломат керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як "Новое время", "Українська правда".

З 2022 року проректор з міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, надійність і стабільність оборонної допомоги Заходу має прямий вплив на війну в Україні - від військової допомоги залежить тривалість російської агресії.

В той же час, глава Пентагону США Ллойд Остін вважає, що в Україні почалася "ключова стадія" війни.

Раніше, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не погодиться на територіальні поступки для завершення війни з країною-агресором РФ. За його словами, це лише дасть паузу Росії перед новою війною.

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війна в Україні Володимир Огризко новини України війна Росії та України
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