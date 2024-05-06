Вулиця знищена одним ударом: РФ вперше застосувала в Україні надпотужну зброю

В поліції Харківщини зазначили, що російські окупанти вперше атакували територію України із застосуванням надпотужних авіабомб ФАБ 1500.

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РФ вперше вдарила по Україні ФАБ 1500 / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, керівник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов

5 травня російські окупацінйі війська завдали потужного удару по Харківщині. Ціллю ворожої атаки стало село с. Моначинівка Купʼянського району. Про це йдеться у повідомленні очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова у Телеграмі.

За його словами, внаслідок удару по населеном пункту із застосуванням керованої авіабомби пошкоджено щонайменше 15 житлових будинків.

"Постраждали двоє чоловіків 34 та 66 років. Загинула 88-річна жінка", - написав очільник Харківської ОВА. відео дня

Водночас, керівник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов у своєму Facebook зазначив, що російські окупанти вперше застосували для ударів по території України авіабомбу ФАБ 1500.

"Здригнулося все навколо, ніби розпочався землетрус. Одним ударом знищена ціла вулиця. Відчути та побачити таке довелося мешканцям села Моначинівка. По людях та їхніх хатах ворог запустив надпотужну зброю - фугасну авіабомбу, вагою в півтори тони", - написав він.

Болвінов додав, що в цьому населеному пункті не було жодних військових об'єктів та військовослужбовців заголом, а населення села складало не більше сотні мешканців.

"ФАБ 1500 росіяни обладнали спеціальним модулем, щоби бомба могла планувати в повітрі після пуску з літака. Озброєння такої потужності проти нас використали вперше. Єдине, чого вони змогли досягти, - зруйнували селянам будинки та вбили 88-річну жінку. Її тіло діставали з-під завалів після удару", - вказує він.

Поліцейський наголосив, що незважаючи на сильну атаку, жителі Моначинівки відразу ж почали допомагати поліції.

"Кожен перш за все думає про те, як допомогти своїм співмешканцям у скрутну хвилину, фіксувати кожне руйнування та відбудувати свої будинки знову на своїй землі", - резюмував він.

Що таке ФАБ? Фугасні авіабомби (ФАБ) - авіабомби, основною уражальною дією яких є дія фугасу. Вони мають найпотужнішу й універсальну уражальну дію серед авіабомб основного призначення. Маса ВР у бомбі приблизно становить 50 %, також бомба має порівняно міцний корпус для проникнення в ґрунт або перешкоди типу міжповерхових перекриттів будівель і споруд, пише Вікіпедія.

Удари по території України - наслідки обстрілів

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 6 травня Росія атакувала Сумщину із застосуванням 13 БпЛА типу "Шахед". Завдяки бойовій роботі протиповітряної оборони було знищено 12 ударних БПЛА. Пізніше в Сумській обласній військовій адміністрації додали, що внаслідок російського обстрілу було знеструмлено 3 райони Сумської області: Сумський, Роменський та Охтирський.

Військовий експерт Олег Жданов попередив про можливу загрозу нового масованого удару російських окупантів по Україні, пов'язуючи це з можливим новим наступом країни-агресора.

Міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що російські окупанти відновили тактику масованих ракетних ударів по об'єктах критичної та енергетичної інфраструктури в Україні, причому це відбувається не під час опалювального сезону, а в умовно теплу пору року. Ця зміна стратегії може бути пов'язана з політичною та економічною ситуацією.

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