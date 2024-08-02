Україна повернула тіла 250 загиблих воїнів: деталі

Правоохоронці та судово-медичні експерти будуть займатися встановленням особи загиблих, після чого передадуть тіла їхнім рідним для гідного поховання.

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Україна повернула тіла 250 загиблих воїнів/ колаж: Главред, фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

В Україну повернули тіла 250 захисників, їх вдалося повернути за результатами репатріаційних заходів. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Зазначається, що на рідну землю вдалося перевезти тіла загиблих захисників з Луганського, Бахмутського, Мар’їнського, Авдіївського, Херсонського, Запорізького напрямків, а також з Маріуполя, Горлівки та з моргів на території держави-агресорки Росії.

"Репатріація тіл відбулася за сприяння Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями. Передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій", – йдеться у повідомленні. відео дня

Тіла та останки перевезуть до визначених державних установ. Правоохоронці та судово-медичні експерти будуть займатися встановленням особи загиблих.

Після ідентифікації тіла передадуть їхнім рідним для гідного поховання.

Раніше повідомлялося, що країна-агресорка РФ повертає тіла українських військових без органів. Російські окупанти катують українських захисників у полоні та продають їхні органи.

Також раніше повідомлялося, що у полоні помер захисник Маріуполя, якого донька впізнала на судилищі. Український захисник потрапив у полон у 2022 році, а пізніше опинився на лаві підсудних у Ростові-на-Дону разом з іншими оборонцями Маріуполя.

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