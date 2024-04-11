Латвія щороку віддаватиме частину свого ВВП Україні: підписано договір

Володимир Зеленський зазначив, що Латвія буде щорічно передавати Україні війському допомогу на рівні 0,25% свого ВВП.

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Латвія передаватиме 0,25% свого ВВП на військову допомогу Україні / Колаж Главред, фото: Офіс президента, Edgars Rinkēvičs/Facebook.com

Президент України Володимир Зеленський в межах візиту до Литви повідомив про підписання двосторонньої безпекової угоди між Україною та Латвією. Про це він написав у своєму Телеграм-каналі.

Згідно з угодою, Латвія буде надавати Україні військову допомогу на рівні 0,25% свого ВВП щороку. Крім цього, Латвія зобов'язується протягом 10 років підтримувати Україну в кіберзахисті, розмінуванні, розвитку безпілотних технологій, а також активно сприятиме вступу України до Європейського Союзу і Північноатлантичного альянсу.

"Дякую дружній Латвії! Це саме та конкретика й прогнозованість, якої потребує наша боротьба за свободу та незалежність", - резюмував Зеленський. відео дня

Угода про співробітництво у сфері безпеки Угода про співробітництво у сфері безпеки - міжнародна угода про гарантії безпеки Україні, яка визначає пріоритетні сфери двосторонньої безпекової співпраці — військової, політичної, фінансової та гуманітарної. Угода фіксує механізм 24-годинного екстреного реагування у разі повторної військової агресії проти України, а також передбачає допомогу нашій країні у зміцненні власних спроможностей для належного реагування на можливу ескалацію агресії з боку РФ. Документ чинний протягом десяти років з дати його підписання й передбачає можливість перегляду партнерами у разі вступу України до НАТО до завершення строку його дії.

Угоди про співробітництво у сфері безпеки - гарантії безпеки для України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський прибув до Литви для участі в саміті Тримор'я та для проведення переговорів з главами держав-партнерів. За його словами, планується провести важливі зустрічі та підписати нову двосторонню безпекову угоду.

1 березня президент України Володимир Зеленський підписав двосторонню безпекову угоду з прем'єр-міністром Нідерландів.

24 лютого президент України Володимир Зеленський підписав двосторонні безпекові угоди з Італією і Канадою. Згідно з цими угодами, Україна отримає понад 3 мільярди доларів у 2024 році від Канади як макрофінансову та оборонну допомогу, а Італія надаватиме військову допомогу до завершення дії угоди.

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