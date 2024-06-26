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Росія сьогодні наростила темпи наступу: що кажуть у Генштабі

Яна Ставська
26 червня 2024, 21:36
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Найгарячіші бої тривають під Покровськом і в Харківській області.
Росія сьогодні наростила темпи наступу: що кажуть у Генштабі
ЗС РФ продовжує атаки на багатьох напрямках / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Російські окупанти з початку середи, 26 червня, нарощують темпи наступальних і штурмових дій, ідеться у вечірньому зведенні Генштабу.

Ворог шукає шляхи, аби вклинитися в оборону ЗСУ та спробувати вибити українські підрозділи із зайнятих рубежів, констатують у Генштабі.

Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 99. Найгарячіше зараз на Покровському напрямку та у Харківській області.

відео дня

Харківський напрямок

Тривають дві ворожі атаки в районі Вовчанська. Ще сім штурмів росіян відбито поблизу Липців і в районі Вовчанська.

Купʼянський напрямок

З початку доби відбито сім атак ворога біля Синьківки, Берестового, Стельмахівки та Степової Новоселівки. Тривають бої біля останньої.

Лиманський напрямок

Російські окупанти 11 разів намагалися покращити тактичне становище - безуспішно. Тривають бої у районі Невського та Макіївки.

Місто Торецьк - що про нього відомо

Торецьк (до 1936 року - Щербинівка, у 1936-2016 роках - Дзержинськ) - місто в Бахмутському районі Донецької області, адміністративний центр Торецької міської громади, передає Вікіпедія.

Місто розташоване між залізничними станціями Фенольна близько 7 км (смт. Новгородське) на лінії Костянтинівка - Ясинувата та Магдалинівка близько 1 км на лінії Костянтинівка - Микитівка.

Сіверський напрямок

Зафіксовано активність ЗС РФ в районах Білогорівки, Спірного і Роздолівки. Триває 5 боїв.

Торецький напрямок

Кількість штурмів ворога збільшилась до семи. Основні зусилля росіяни спрямовують на атаки у бік міста Торецьк.

Покровський напрямок

Темпи наступу РФ не зменшуються. Від початку доби російські загарбники 34 рази атакували оборонні рубежі українських захисників. Успіху не мали 23 штурми агресора, ще 11 ворожих атак тривають.

Курахівський напрямок

Від початку дня ворог атакує, зокрема, поблизу Красногорівки, Георгіївки та Парасковіївки. Загальна кількість атак тут зросла до семи.

На Придніпровському напрямку п’ять штурмових дій ворога успіху не мали. Втрат позицій не допущено.

Війна в Україні - ситуація на фронті

В українських захисників зʼявилися успіхи на Харківському напрямку, розповів командир артилерійської батареї бригади Національної гвардії "Спартан" Василь Ємельянов.

"Ситуація контрольована. Наші хлопці діють ефективно і дають гідну відсіч. Можна сказати, що є успіхи", - наголосив він.

Відомо, що ЗСУ контратакували під Часовим Яром Донецької області та вибили армію країни-агресора Росії із мікрорайону "Канал". Раніше ЗС РФ намагалися обійти цей мікрорайон із флангів та атакувати напряму. На якийсь час їм удалося зайняти зруйновані будинки. Але тепер ЗСУ контратакували та вибили росіян звідти.

На думку експерта Олександра Мусієнка, росіяни намагаються вирівняти свою наступальну лінію в Донецькій області та атакують із флангів, щоб блокувати українську логістику. Через це збільшилася загроза для міста Торецька.

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