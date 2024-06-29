РФ ударила по Вільнянську під Запоріжжям: серед загиблих є діти

Президент України Володимир Зеленський також відреагував на цю жахливу атаку країни-агресорки Росії.

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РФ ударила по Вільнянську під Запоріжжям / колаж: Главред, фото: Володимир Зеленський

Російські війська вдень суботи, 29 червня, завдали удару по місту Вільнянськ у Запорізькому районі. Пошкоджено інфраструктурний об'єкт. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.

За його словами, відомо про 7 загиблих осіб, серед них двоє - діти. Також є 11 поранених, з них троє – діти.

"Було пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури, магазин та житлові будинки. Оперативно допомагаємо постраждалим людям. Ворогу не пробачимо", - написав Федоров. відео дня

Варто додати, що президент України Володимир Зеленський також вже встиг відреагувати на цю жахливу атаку країни-агресорки Росії.

"Мої співчуття всім, хто втратив рідних. Станом на зараз відомо про одинадцятьох поранених – троє з них діти. Усі служби на місці та допомагатимуть максимально. На жаль, кількість постраждалих ще може зрости", - написав Зеленський у Telegram.

Він наголосив, що українські міста й громади щоденно потерпають від таких російських ударів. Але є способи це подолати: знищувати терористів там, де вони є, знищувати пускові установки російських ракет, бити справді далекобійно та збільшувати кількість сучасних систем ППО в Україні.

"Я дякую всім партнерам, які допомагають. І рішення, яких ми потребуємо, треба прискорити. Будь-яке затягування з рішеннями в цій війні означає втрату людських життів", - підкреслив президент.

Крім того, Володимир Зеленський поділився фото, на яких видно наслідки удару ворога по місту Вільнянськ у Запорізькому районі.

Станом на 20:45 кількість постраждалих від удару по Вільнянську зросла до 18 людей. Серед них — 4 дітей. Загинуло 7 людей. Про це повідомила Нацполіція.

Хто такий Іван Федоров З 2020 - Мелітопольський міський голова. У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ. У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 26 чевня російські окупанти вдарили по Харкову КАБами. Тоді у місті прогриміла серія вибухів.

Крім того, російські окупанти в понеділок, 24 червня, завдали удару по Покровську Донецької області, унаслідок чого є загиблі та багато поранених.

В той же час, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов не виключає нових масованих ударів РФ по Україні найближчим часом.

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