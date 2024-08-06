Партнери наполягають знизити призовий вік: у ВР сказали, чи підуть 18-річні воювати

Союзники України вважають, що вік 18-25 найбільш оптимальний та ефективний для того, щоб громадяни могли активно воювати, розповів Веніславський.

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Партнери наполягають на зниженні призовного віку до 18 років / Колаж: Главред, фото: 103-тя окрема бригада територіальної оборони Збройних Сил України, ua.depositphotos.com

В Україні наразі відсутні будь-які ініціативи щодо зниження призовного віку до 25 років. Це питання час від часу піднімають міжнародні партнери Києва. Про це повідомлив член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський під час брифінгу.

"Це питання, яке періодично порушують наші партнери, які надають допомогу. Вони вважають, що вік 18-25 найбільш оптимальний та ефективний для того, щоб громадяни в силу своїх фізичних та психологічних якостей могли активно воювати", - зазначив він.

Як пояснив Веніславський, жодних пропозицій про зниження призовного віку на рівні Верховної Ради не розглядається. Крім того, такі ідеї не обговорюються і в Генеральному штабі Збройних сил України.

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"На рівні нашої держави, на рівні виконавчої та законодавчої влади - жодних ініціатив немає", - додав нардеп.

Хто такий Федір Веніславський? Фе́дір Володи́мирович Венісла́вський (нар. 16 травня 1969, Олика, Ківерцівський район, Волинська область) — викладач кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Кандидат юридичних наук, доцент. Фахівець у галузі державотворення та прав людини. Очолював Харківську громадську Люстраційну палату, пише Вікіпедія. Представник Президента України Володимира Зеленського у Конституційному Суді України (3 червня 2019 — 12 вересня 2022). Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Мобілізація в Україні - зниження призовного віку

Нагадаємо, мобілізаційний вік в Україні зменшили до 25 років занадто пізно. Якщо війна продовжиться, ймовірно, це не остання зміна віку призову, заявив народний депутат України від партії "Голос" Роман Лозинський.

Також голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що немає жодних підстав для зниження призовного віку до 18 років. Під час брифінгу він зазначив, що жодних офіційних заяв чи пропозицій про це до парламенту не надходило.

Як повідомляв Главред, у німецькій федеральній землі Гессен не видаватимуть чоловікам з України призовного віку проїзні документи, що замінюють закордонні паспорти. Таке рішення поснили тим, що чоловіки здатні поїхати в Україну для отримання паспорта та проходження військової служби.

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