Новий наступ РФ на півдні: названо ймовірні терміни початку загострення ситуації

Є припущення, що загарбники можуть здійснити спробу посилити свій тиск на півдні, каже Андрющенко.

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Окупанти можуть готувати новий наступ на півдні / колаж: Главред, фото: 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ВС України, 43 окрема механізована бригада

Якщо армія країни-агресорки Росії піде у наступ, то їхні втрати злетять у космос, оскільки там розташовані приазовські степи. Про це заявив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у коментарі "24 Каналу".

Він зауважив, що упродовж наступних тижнів стане зрозуміло, чи почнуть окупанти накопичувати ударний кулак, як вони це робили свого часу на Авдіївському та Бахмутському напрямках.

"Російські загарбники продовжують накопичувати ресурси неподалік окупованого Маріуполя, що може бути ознакою ймовірних спроб ЗС РФ надалі здійснювати атаки в бік Вугледара Донецької області та загалом Запорізької області", – наголосив радник міського голови Маріуполя. відео дня

За його словами, є припущення, що загарбники можуть здійснити спробу посилити свій тиск на півдні.

Крім того, Андрющенко нагадав, що росіяни активно посилюють роботу над розбудовою логістики, наповнюючи табори біля Маріуполя. Це може вказувати на підготовку до нового наступу. Також не варто виключати, що росіяни будуть намагатися здійснити атаки на Запорізькому напрямку.

"Потрібно дивитися на кінець липня – початок серпня. Там йде зараз не просто переміщення, а розбудова логістики. Також ми дивимося на наповненість таборів. На усі ці рухи. Якщо вони все ж таки спробують піти в наступ… Запорізький напрямок чим цікавий. Там приазовські степи. Якщо підуть, то втрати окупантів у космос злетять", – підкреслив він.

Хто такий Петро Андрющенко? Петро Андрющенко - радник мера Маріуполя Вадима Бойченка. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні у лютому 2022 року став фактичним "голосом" Маріуполя. На своєму Telegram-каналі "Андрющенко Time" розповідає правду про жахіття окупації, депортацію людей російськими окупантами та про "фільтраційні" табори на Донбасі.

Наступ РФ на фронті - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська продовжують атакувати Часів Яр у Донецькій області. Окупанти мають незначні успіхи.

У звіті Інституту вивчення війни аналітики повідомили, що російські війська нарощують темпи своїх наступальних операцій у Донецькій області, водночас зменшуючи інтенсивність атак на півночі Харківської області.

Російські окупаційні війська значно посилили тиск на позиції Сил оборони України в районі міста Торецьк Бахмутського району на Донеччині. Крім того, ворог на цьому напрямку зміг захопити населений пункт Шуми.

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