'Надруковані на принтері з фольгою': якими дронами РФ атакує Україну - Ігнат

До половини всіх російських безпілотників по території України є приманками, мета яких полягає в виснажені української ППО, зазначив Юрій Ігнат.

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Майже половина з усіх дронів, якими атакує РФ - приманки / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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РФ запускає по Україні значну кількість дронів приманок

Ці дрони обладнані кулями, обгорнутими фольгою, що імітує боєголовку "Шахедів"

Росія продовжує інтенсивно атакувати українські міста ударними дронами. Окрім збільшення частоти ударів, з'явилась нова тактика — запуск безпілотників-приманок без боєзарядів для виснаження української ППО. Про це сказав у коментарі CNN т.в.о. начальника управління комунікацій Командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

Зазначається, що Росія почала запускати по території України в 10 разів більше безпілотників, ніж минулої осені.

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Як зазначив Юрій Ігнат, дрони-приманки обладнані "надрукованими на 3D принтері кулями, обгорнутими фольгою", імітуючи боєголовки дронів Shahed-136 іранського виробництва.

"Ці дешевші безпілотники вводять в оману українську протиповітряну оборону, яка може збивати безпілотники-приманки, а не ті, що несуть смертоносну боєголовку. За словами Ігната, на безпілотники-приманки зараз припадає до половини всіх російських безпілотників, випущених по Україні", - зазначив він.

Що відомо про ударні БпЛА типу "Шахед" / Інфографіка: Главред

Хто такий Юрій Ігнат Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022). Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика". Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія". Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 7 листопада Росія здійснила нову масовану атаку дронами на Київ. Українські сили ППО змогли знешкодити понад 30 безпілотників, повітряна тривога тривала вісім годин. Ворожі дрони атакували як поодинці, так і групами, зазначив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Росія продовжує спрямовувати дрони на українську енергетичну інфраструктуру, намагаючись економити ракети, повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Однак, попри активне використання безпілотників, Росія стикається з певними технічними проблемами в їх розробці, підкреслив авіаційний експерт Костянтин Криволап.

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