На окупованій частині Донбасу росіяни запровадили жорстку цензуру

Зрадник Пушилін "заборонив" мітинги й "запровадив" комендантську годину.

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РФ продовжує терор українців на Донбасі / Колаж Главреда: УНІАН, ресурси бойовиків "ДНР", скріншот відео

Окупанти запровадили жорстку "воєнну" цензуру на окупованій частині Донецької та Луганської областей.

Як пише "Радіо Свобода", про це йдеться в "указі" московського ставленика, ватажка терористичної організації "ДНР" Дениса Пушиліна.

Обмеження пов'язані з незаконно запровадженим росіянами "військовим станом" на цих територіях й стосуються поштового листування, спілкування у соцмережах та меседжерах, а також телефонних розмов.

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На окупованих територіях Донбасу, з-поміж іншого, відтепер заборонені зібрання, мітинги, паради тощо.

"Указом" терориста Пушиліна "запроваджено" комендантську годину з 23:00 до 4:00 ранку. Усім, хто отримує зарплатню з російського бюджету, забороняється покидати окуповані території і виїжджати в інші країни, крім Росії.

Війна на Донбасі

Росія окупувала шматок Донбасу в 2014 році, скориставшись силою місцевих сепаратистів, яких й озброїла. Відтоді проросійські бойовики, які називають себе "ДНР", спільно з регулярними військами Росії вчинили низку воєнних злочинів: переслідували регіональний проукраїнських рух, катували та вбивали лояльних до уряду України громадян.

У лютому 2022-го війна на Донбасі перейшла у повномасштабне вторгнення Росії в Україну, серед цілей якого було нібито повне "звільнення" Донбасу.

Наразі бойові дії тривають безпосередньо неподалік захоплених росіянами у 2014-му та у наступні роки населених пунктів.

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