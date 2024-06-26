Масштабна кіберзасідка: в Forbes розкрили таємну тактику РФ на початку війни

Росія була націлена на швидке розтрощення здатності Києва використовувати передові космічні технології, пише Forbes.

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В Forbes розкрили таємну тактику РФ на початку війни / колаж: Главред, фото: 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, pixabay

Перш ніж війська країни-агресорки Росії перетнули кордони України, окупанти розпочали таємну місію, яка, як вони вірили, мала допомогти їм здобути швидку перемогу у війні. Військова розвідка Росії організувала кіберзасідку, завдавши удару по наземних станціях американської супутникової мережі, від якої залежав зв'язок вищого керівництва країни із ЗСУ, пише Forbes.

"Прихована атака швидко знищила десятки тисяч модемів Viasat, поставивши під загрозу життєво важливі лінії, що зв'язують Київ з його захисниками по всій країні і з союзниками по всьому світу", - йдеться у статті.

За словами одного з провідних експертів із космічної оборони у США - директора відділу космічної безпеки та стабільності аналітичного центру Secure World Foundation Вікторії Самсон, "ізолювання вищого командування України за цифровою залізною завісою, коли російські танки прагнули захопити столицю, було частиною масштабної місії із задушення стражів демократії, які перебувають у бойовій готовності, в тумані війни".

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Вона зазначила, що головним у цій місії було руйнування зв'язків Києва з американськими супутниками, які забезпечували можливість координувати опір України. Іншими словами, Росія була націлена на швидке розтрощення здатності Києва використовувати передові космічні технології.

Зазначається, що про те, що кремлівські генерали надавали величезної важливості знищенню космічних технологій України на самому початку широкомасштабного вторгнення, підтверджують ретельно синхронізовані атаки Росії в мережу Viasat.

"Російські сили навмисно атакували термінали Viasat, намагаючись перервати український військовий зв'язок під час вторгнення в Україну. Росія ніколи офіційно не визнавала, що стоїть за атаками, але США та їхні партнери з ЄС офіційно заявили про це в травні 2022 року", - заявила Самсон.

Що відомо про Forbes Forbes - американський діловий журнал, заснований у 1917 році, з 2014 року належить гонконгській інвестиційній групі Integrated Whale Media Investments, повідомляє Вікіпедія. Forbes.com є частиною Forbes Digital, підрозділу Forbes Media LLC. До холдингу Forbes також входить частина RealClearPolitics. Разом ці сайти охоплюють понад 27 мільйонів унікальних відвідувачів щомісяця. Сайт Forbes.com працює під гаслом "Домашня сторінка для світових бізнес-лідерів" і в 2006 році був визнаний найбільш відвідуваним бізнес-сайтом у світі. Forbes.com використовує "модель дописувачів", в якій широка мережа "дописувачів" пише і публікує статті безпосередньо на сайті. У 2020 році Forbes отримав нагороду Webby People's Voice Award у номінації "Бізнес-блог/сайт".

Війна в Україні - останні новини з фронту

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, поблизу Сумської області - з російського боку кордону - фіксується зменшення активності ДРГ. На зараз в окупантів недостатньо ресурсів для можливого прориву на цю ділянку.

Відомо, що ЗСУ продовжують потужні контратаки на Харківщині, тож поступово ініціатива переходить на нашу сторону, що сприяє майбутньому звільненню захоплених територій.

В той же час, аналітики моніторингової групи DeepState повідомили про повну окупацію російськими окупантами селища Новоолександрівка в Донецькій області, однак в ЗСУ спростовують дану інформацію.

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