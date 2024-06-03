Це був останній бій: зник безвісти військовий та журналіст Олександр Петровський

Журналіст мав законну причину не йти воювати, проте став на захист рідного Ірпеня на Київщині з перших днів повномасштабного вторгнення Росії.

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Не повернувся з бойового завдання молодший лейтенант ЗСУ Олександр Петраковський / колаж: Главред, фото: Yuriy Doroshenko, Denys Ivaneskо

Під час бойових зіткнень під Часовим Яром на Донеччині не повернувся з бойового завдання молодший лейтенант ЗСУ Олександр Петраковський. Він був командиром механізованої роти, а в мирному житті працював у ЗМІ. Про це написали "Українські Новини", де Петраковський працював 10 років.

Офіційно: воїн вважається зниклим безвісти за особливих обставин від 30 травня 2024 року. Але його друг Денис Іванеско повідомив у Facebook, що захисник, ймовірно, загинув у бліндажі разом із побратимами через ворожий мінометний обстріл.

"В останній бій пішов на чолі групи. Позицію зайняли швидко. На жаль, ненадовго... В бліндаж прилетіла міна. Більше з нього ніхто не вийшов. Шукали поранених коптером. Наші двічі ходили забирати тіла, але безуспішно. Позиція нині під ворогом", – написав Іванеско. відео дня

Він зазначив, що журналіст мав законну причину не йти воювати, проте став на захист рідного Ірпеня на Київщині з перших днів повномасштабного вторгнення Росії.

Після деокупації Київської області отримав відзнаку "За заслуги перед містом Ірпінь", пізніше був нагороджений президентом орденом "За мужність" ІІІ ступеня. За два роки війни боєць пройшов шлях від старшого сержанта до молодшого лейтенанта.

"Його любила вся редакція – безвідмовний, завжди допоможе, порадить та організує. Востаннє говорили на Великдень. Було повно планів. Саня, дякую за дружбу, дякую що був з нами", – написав Денис Іванеско.

Варто також сказати, що в Ірпені в Героя залишилася дружина Людмила, двоє дітей і хворий батько.

Нагадаємо, у віці 63 років у Львові загинула відома українська ведуча і театрознавець Любов Янас. Трагедія сталася в п'ятницю, 31 травня - у квартирі покійної сталася пожежа, причини якої поки що невідомі.

Також на війні загинув 21-річний військовий парамедик "Азову" Назарій Гринцевич з позивним "Грінка". Назарій був одим із наймолодших оборонців "Азовсталі", отримав поранення, пройшов полон і повернувся знову у військо.

Крім того, на фронті загинув відомий український спортсмен-важковаговик, чемпіон Європи, учасник Олімпійських ігор Олександр Пелешенко.

Втрати України та Росії у війні Втрати України у війні є державною таємницею. Втрати збройних сил РФ також засекречено. Президент України Володимир Зеленський уперше назвав кількість загиблих українських військових 25 лютого на пресконференції в рамках форуму "Україна. Рік 2024". За його словами, 31 тисяча українських військових загинула в цій війні. За його словами, РФ втратила загиблими 180 тисяч осіб, безвісти зниклих підрахувати не вдається. Загалом, втрати окупантів становлять до 500 тисяч разом із пораненими. За оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), станом на кінець лютого 2023 року загальні втрати РФ вбитими і пораненими становили 200-250 тис., включно з 60-70 тис. загиблих (включно з втратами самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" і найманцями ПВК "Вагнер"). Втрати РФ за рік війни з Україною перевищили втрати СРСР і Росії у всіх війнах після Другої світової, разом узятих. Темп втрат теж значно більший, ніж у минулих війнах: у Чечні під час першої та другої чеченських воєн російська армія втрачала від 95 до 185 осіб на місяць, в Афганістані - 130-145, в Україні - 5-5,8 тисячі вбитих на місяць, пише Вікіпедія.

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