'Боротьба йде буквально за кожен поверх': у Торецьку тривають міські бої

За день російські війська в Торецьку втрачають до сотні своїх бійців.

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У Торецьку тривають міські бої / Колаж: Главред, фото: Оперативне командування "Захід", Міноборони РФ

Коротко:

На Торецькому напрямку тривають важкі бої

Поблизу Часового Яру ворог починає вести розвідку

На Краматорському напрямку окупанти накопичують резерви

Російські війська тиснуть на Торецькому напрямку. У самому населеному пункті точаться міські бої, ситуація динамічна. Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця оперативно-тактичного угруповання військ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова.

За її словами, боротьба йде буквально за кожен під'їзд, за кожен поверх.

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"Ми стримуємо ворога і навіть за якесь просування він платить величезну ціну своїм особовим складом. Буквально за день вони (росіяни – ред.) втрачають до 100 осіб. Уявіть, які "м'ясні" штурми відбуваються за день лише в цьому місті."– розповіла речниця.

Окрім того, вона заявила, що російські війська атакують позиції ЗСУ на самокатах, мотоциклах з прикриттям декількох багі, квадроциклів і тягачів легкоброньованих, бронетранспортерів та бойових машин піхоти.

Що відомо про Торецьк? / Інфографіка: Главред

Бобовнікова також розповіла про ситуацію поблизу міста Часів Яр у Донецькій області. Вона підкреслила, що зараз ворог не проводить активних штурмів, але починають вести розвідку лобовими атаками, які мають на меті виявити слабкі місця в українській обороні.

"Це виглядає доволі жорстко, тому що вони просто біжать на наші позиції. Хто добіг, той вижив і потрапив у полон", – розповіла представниця ОТУ "Луганськ".

За словами речниці, у напрямку Часового Яру окупанти діють без використання самокатів, але перелазять через канал Сіверський Донець – Донбас і саме таким чином намагаються просочуватися в саме місто.

Вона додала, що на Краматорському напрямку — російські війська накопичують резерви.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, російська окупаційна армія просунулася біля дев'яти населених пунктів у Донецькій області. У ніч на 10 грудня аналітики моніторингового каналу DeepState оновили карту бойових дій. Зокрема, ворог просунувся біля Новооленівки, Вознесенки, Олександрії, Гродівки, Відродження, Петрівки, а також у Сонцівці, Новотроїцькому та Шевченку Донецької області.

Як писав Главред, російські окупанти намагаються захопити Покровськ та просуваються у цьому напрямку. Ворог вже перейшов від піших штурмів до штурмових дій на автотранспорті.

Тим часом на Херсонському напрямку армія РФ навмисно ламає мотори, пробиває гумові човни та передає координати бійцям ЗСУ, щоб уникнути штурмів островів.

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Місто Торецьк - що про нього відомо Торецьк (до 1936 року - Щербинівка, у 1936-2016 роках - Дзержинськ) - місто в Бахмутському районі Донецької області, адміністративний центр Торецької міської громади, передає Вікіпедія. Місто розташоване між залізничними станціями Фенольна близько 7 км (смт. Новгородське) на лінії Костянтинівка - Ясинувата та Магдалинівка близько 1 км на лінії Костянтинівка - Микитівка.

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