"Зробимо тебе королевою": Лобода розповіла, як її вмовляли повернутися в Росію

РосЗМІ повідомили про те, як співачка насправді відповіла на питання, чому ніколи не залишиться в Росії.

Світлана Лобода / t.me/lobodaofficial

Російські ЗМІ опублікували матеріал про те, як в РФ вмовляли українську співачку Світлану Лободу залишитися в терористичній Росії і що обіцяли їй, вибери вона сторону зла.

Як написало пропагандистське видання Стархіт, Лобода каже, що насправді дуже пишається собою і своїм вибором.

"Я дуже пишаюся собою, своїм вибором. Мене ніхто не підштовхував піти. Були люди, які говорили: "Ми зробимо все, щоб ти відчувала себе королевою, більше нікого не буде, будеш тільки ти. Ми заплатимо стільки, скільки потрібно, тільки залишайся". Але навіщо мені потрібні всі ці дрібниці, якщо у мене є серце, душа, сім'я, моя країна, мій рід", — поділилася українська співачка.

відео дня

Нагадаємо, раніше Світлана Лобода, яка виступає під псевдонімом LOBODA, презентувала відеокліп на свій новий сингл "по-українськи".

Кліп був записаний на підтримку українського народу. "LOBODA присвятила патріотичний трек кожному українцю, який щодня бореться за свою свободу і підкреслила, що реліз відображає не тільки внутрішній, а й зовнішній настрій непереможного народу. Особливу увагу співачка приділила важливості допомоги всього цивілізованого світу в цьому нелегкому, але обов'язково успішному бою України", - сказано в повідомленні прес-служби співачки.

Крім того, раніше Світлана Лобода розповіла, скільки мільйонів витратила у 2022 році на адресну допомогу та у різні благодійні організації. За словами артистки, вона допомагала переселенцям, військовим, медикам, волонтерам, а також на те, щоб відбудувати своє рідне місто Ірпінь.

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