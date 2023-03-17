"Зробимо тебе королевою": Лобода розповіла, як її вмовляли повернутися в Росію

Російські ЗМІ опублікували матеріал про те, як в РФ вмовляли українську співачку Світлану Лободу залишитися в терористичній Росії і що обіцяли їй, вибери вона сторону зла.
Як написало пропагандистське видання Стархіт, Лобода каже, що насправді дуже пишається собою і своїм вибором.
"Я дуже пишаюся собою, своїм вибором. Мене ніхто не підштовхував піти. Були люди, які говорили: "Ми зробимо все, щоб ти відчувала себе королевою, більше нікого не буде, будеш тільки ти. Ми заплатимо стільки, скільки потрібно, тільки залишайся". Але навіщо мені потрібні всі ці дрібниці, якщо у мене є серце, душа, сім'я, моя країна, мій рід", — поділилася українська співачка.
Нагадаємо, раніше Світлана Лобода, яка виступає під псевдонімом LOBODA, презентувала відеокліп на свій новий сингл "по-українськи".
Кліп був записаний на підтримку українського народу. "LOBODA присвятила патріотичний трек кожному українцю, який щодня бореться за свою свободу і підкреслила, що реліз відображає не тільки внутрішній, а й зовнішній настрій непереможного народу. Особливу увагу співачка приділила важливості допомоги всього цивілізованого світу в цьому нелегкому, але обов'язково успішному бою України", - сказано в повідомленні прес-служби співачки.
Крім того, раніше Світлана Лобода розповіла, скільки мільйонів витратила у 2022 році на адресну допомогу та у різні благодійні організації. За словами артистки, вона допомагала переселенцям, військовим, медикам, волонтерам, а також на те, щоб відбудувати своє рідне місто Ірпінь.
Вас також може зацікавити:
- Тимур Мірошниченко розкритикував українців за коротку пам'ять, а Лободу - за мовчання
- У Москві є особняк і трикімнатна квартира: Лобода прокоментувала нерухомість в РФ
- "Це були сльози": Анатоліч спробував переконати українців у патріотизмі Лободи