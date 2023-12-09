Бабкіній стала погано під час патріотичного заспіву перед терористами.

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Надії Бабкіній стало погано від патріотизму / Колаж Главред, фото Instagram / ngbabkina

Путіністці Надії Бабкіної, яка особливо завзято підтримує вбивства українців та військовий напад Росії на Україну, стало зле під час чергової патріотичної оргії перед окупантами.

Як написали пропагандисти KP.ru, співачка відчула себе погано під час запису на студії "Зірка".

Бабкіна виступала з промовою перед окупантами в терористичній Росії. Під час виступу у неї закрутилася голова. На місце викликали швидку.

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Після надання медичної допомоги вона поїхала додому.

За словами сина путіністки, з Бабкіною - все гаразд. Він коротко відповів на питання про здоров'я окупантки, але більш розгорнутий коментар давати відмовився.

Нагадаємо, раніше Бабкіна з'явилася в окупованому Росією Криму і стала хвалитися своїми фотографіями. На своїй сторінці в Instagram, співачка розмітила фото з перекошеним ротом. Вона сидить на дивані, обвішана кільцями. "Відпустка закінчилася, а фотографії залишилися, ну і добрі спогади про те щастя, яке подарував мені наш Крим", - написала пропагандистка і співачка.

Нагадаємо, раніше російська пропутінська співачка Надія Бабкіна пішла від чоловіка і знайшла собі "дорогого" коханця. Про це заявив російський телеведучий Олександр Васильєв.

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