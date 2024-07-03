Пластичні операції та уколи краси: Настя Каменських зробила зізнання

Відома українська співачка й артистка Настя Каменських розповіла, що потрібно робити, щоб мати гарний вигляд, і акцентувала увагу на режимі дня.

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Настя Каменських розкрила секрети краси / Колаж: Главред, фото: instagram.com/kamenskux

Співачка Настя Каменських поділилася секретами краси. Вона зізналася в тому, чи ходила до пластичних хірургів і чи робила уколи краси. Зірка дала поради, як добре виглядати.

Як повідомляє РБК-Україна, артистка сказала, що її краса - заслуга не пластичних хірургів або "уколів краси", а уважного догляду за собою. Зірка піклується про шкіру обличчя і відвідує косметолога, дотримуючись його рекомендацій.

"Мій ранковий догляд складається з кількох етапів, а саме: очищення, тонізація, зволоження. Спочатку я вмиваюся крем-пінкою, після чого наношу два тоніки. Один із них із легким ефектом пілінгу. Інший нейтралізуючий", - сказала Каменських.

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Також вона порадила користуватися сонцезахисним кремом для обличчя і носити закритий одяг, щоб захищати шкіру.

Співачка дотримується стандартів природної краси. Радить засинати до опівночі та спати не менше 7-8 годин.

"Якщо ви докладете зусиль і хоча б два-три тижні поспіль лягатимете саме в цей час, вас просто вразить те, як зміниться не тільки ваш зовнішній вигляд, а й самопочуття. Також важливо пити багато води. І мінімізувати цукор і сіль хоча б напередодні дня, коли вам дуже потрібно максимально добре виглядати", - поділилася Настя Каменських.

Хто така Настя Каменських Настя Каменських - українська співачка і телеведуча. Зараз вона працює під творчим псевдонімом NK, який ознаменував початок її сольної кар'єри. Всього за два роки Насті Каменських вдалося вийти на міжнародну музичну арену і попрацювати зі світовими зірками в музиці. Її дебютний англо-іспаномовний трек NK "Peligroso" очолив чарти Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

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Раніше Настя Каменських відмовила в коментарі журналістці журналістці "Люкс ФМ" Наталії Тур. Помічниця співачки уточнила, що в її команді не збираються давати коментарі тим, хто "не дуже добре" висловлюється про артистку.

Каменських зробила серйозну заяву про розлучення: співачка сказала, що в них із Потапом у шлюбі все гаразд. Якщо вона одного разу зважиться на розлучення, то про все заявить особисто.

Крім того, Каменських розповіла, чому співатиме російською мовою. За її словами, у цьому немає нічого "кримінального", і артистка виконуватиме такі композиції для тих, хто за Україну.

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