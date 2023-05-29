Надя Дорофєєва відверто розповіла про операцію з видалення пухлини

У Додо на грудях залишився шрам, який тепер нагадує їй про те, як важливо піклуватися про себе.

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Надя Дорофєєва поділилася спогадами про пережиту фіброаденому / колаж: Главред, фото : instagram.com/nadyadorofeeva

Українська співачка Надя Дорофєєва може дозволити собі відверті вбрання і повну відвертість з підписниками. Але навіть вона роками приховувала, що у неї була операція з видалення пухлини з молочної залози.

Лише у 2021 році, через чотири роки після того, як у неї виявили фіброаденому - доброякісне утворення, вона розповіла про це публічно. З тих пір Дорофєєва регулярно нагадує прихильницям про те, наскільки важливе їхнє здоров'я, адже переконана, що своєчасна перевірка врятувала її від серйозних наслідків.

У День жіночого здоров'я артистка на своїй сторінці в Instagram розповіла свою історію про те, як важливо берегти себе і звертатися до лікаря, як того вимагають інструкції.

"Я сама переконалася – нехтувати здоров'ям не можна. Я вже розповідала вам, що одного разу, своєчасна перевірка у мамолога допомогла мені виявити фіброаденому, завдяки чому обійшлося без важких наслідків – тільки невеличкий шрам залишився на згадку. Тож дівчата, не нехтуйте здоров‘ям, бережіть себе і вчасно звертайтесь до лікаря. І якщо вам треба був знак, щоб сходити та зробити жіночий чек-ап, то ось він!"- пише Надя Дорофєєва.

Дивіться інтерв'ю з Надею Дорофєєвою, в якому вона поділилася своїми жалями:

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