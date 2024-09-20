Як змити фарбу з волосся в домашніх умовах: 3 простих та цікавих методи

Ці способи особливо підходять тим, хто нещодавно фарбував волосся.

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Відмити фарму з волосся можна без допомоги салонів / колаж: Главред, фото: unsplash, ua.depositphotos.com

Якщо колір волосся набрид і хочеться скоріше змити фарбу, однак іти в салон каси немає бажання та коштів, зробити це можна легко в домашніх умовах. Домашні замінники дорогих косметичних засобів можна без зусиль придбати за копійки в найближчому магазинчику. Експерти Аllthingshair поділилися трьома цікавими способами.

Метод 1. Шампунь від лупи та харчова сода

Харчова сода — відмінний засіб для очищення. Цей метод особливо підходить тим, хто нещодавно фарбував волосся. Все, що вам необхідно - це харчова сода та шампунь проти лупи. Сода — природний очищувач, який допомагає вивести фарбу з волосся без необхідності його освітлення.

Для цього необхідно:

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Змішати однакові частини соди та шампуню,

Нанести на волосся і залишите на 5-7 хвилин

Змити водою

Повторюйте цей процес кілька днів, поки не досягнете бажаного результату.

Метод 2. Використання очищувального шампуню

Стиліст Unilever Бейлі Поуп радить використовувати очищувальний шампунь для поступового видалення фарби.

"Я б рекомендувала використовувати очищувальні шампуні для поступового освітлення або видалення кольору. Люди зазвичай не розуміють принципів фарбування і можуть бути здивовані жовтизною при освітленні або змиванні фарби через природні підтони кожного рівня кольору. Якщо люди надто часто використовують очищувальні шампуні, це позбавить волосся природної вологи, і воно стане сухим і жорстким", — каже вона.

Метод 3. Засіб для миття посуду та шампунь

Ще один варіант для видалення фарби — поєднання засобу для миття посуду та шампуню. Ця суміш може трохи пересушити волосся, тому використовуйте її обережно.

Додайте кілька крапель засобу для миття посуду до шампуню і мийте волосся такою сумішшю протягом 2-3 днів для поступового змивання фарби.

Як підібрати доглядову косметику? Насамперед під час вибору доглядової косметики потрібно звертати увагу на свій тип шкіри. Ні в якому разі не можна використовувати засоби для сухої шкіри, якщо у вас жирний тип і навпаки. Також варто звертати увагу на вік. З віком легких кремів буде недостатньо, адже шкіра втрачає вологу, пружність, потребує більш жирних кремів, які зможуть наситити її необхідними компонентами. Також важливим фактором є особливість вашої шкіри: акне, алергії, почервоніння, запалення та інше. Тут необхідно звертати увагу на склад, адже засоби з агресивними компонентами не підійдуть жінкам із чутливою шкірою.

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