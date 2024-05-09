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РФ може напасти на ще 2 країни вже цього року: Загородній зробив невтішний прогноз

Альона Вороніна
9 травня 2024, 14:21оновлено 9 травня, 15:36
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За словами експерта, є передумови для нападу на ці країни.
Тарас Загородний, Владимир Путин
РФ може напасти на ще 2 країни вже цього року, зазначає Загородній/ колаж: Главред, фото: УНІАН, скрін

Країна-агресорка Росія може напасти на ще дві країни – Грузію і Казахстан. Це може статися вже цього року.

Таку думку висловив політичний та економічний експерт Тарас Загородній в інтерв'ю Главреду. За його словами, Росія може розв’язати нові військові конфлікти, які можуть бути спрямовані проти НАТО або інших країн.

"Я не виключаю військових операцій РФ у Грузії, Казахстані вже цього року. Адже те, як розвиваються події в Грузії, дуже схоже на те, що відбувалося в Україні в 2013 році, а продавлювання закону про "іноагентів" створює ґрунт для такої операції", – зазначив Загородній.

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За словами експерта, також є передумови для розгортання операції проти Казахстану.

"Щодо Казахстану також є передумови для розгортання якоїсь спецоперації, оскільки Росії необхідно отримати контроль над нафтопереробними заводами країни і газотранспортною системою для експорту газу до Китаю", – сказав експерт.

Хто такий Тарас Загородній

Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

Раніше дипломат, колишній міністр закордонних справ, керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко сказав, якою хитрістю Путін стримує НАТО – він успішно користується своїм блефом. Російський диктатор постійно погрожує застосувати тактичну ядерну зброю, чим приводить західних партнерів до стану політичного паралічу.

Нагадаємо, раніше військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко оцінив запас міцності окупантів і зазначив, що РФ вистачить сил ще на 1,5-2 роки війни.

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новини Росії війна в Україні Тарас Загородній
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