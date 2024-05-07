Уряд РФ пішов у відставку: дипломат розповів, хто буде 'новим' прем'єр-міністром

Екс-глава МЗС України наголошує, що до "нового" російського уряду можуть не потрапити ряд міністрів, що не змогли виправдати очікування Кремля або прокрались.

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Дипломат розповів, хто буде "новий" прем'єр-міністром Росії / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Після "інавгурації" диктатора Володимира Путіна 7 травня уряд Російської Федерації подав у відставку. Тепер необхідно, щоб Путін затвердив нового голову уряду. Оскільки прем'єр-міністр за російською конституцією може взяти на себе владу за певних обставин, що робить його в широкому сенсі заступником Путіна, можна зробити висновок, що жодних суттєвих змін у владі ймовірно не відбудеться. Таку думку висловив у інтерв'ю Главреду дипломат, колишній міністр закордонних справ, керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко.

За його словами, прем'єр-міністр Мішустін цілком задовольняє російського диктатора Володимира Путіна.

"У нього немає жодних політичних амбіцій, він технократ, займається тим, що Путіна цілком влаштовує", - вказує дипломат. відео дня

За словами колишнього очільника українського МЗС у відставку в новому російському уряді можуть піти окремі міністри які прокрались або продемонстрували погані результати навіть маючи у свої руках повну владу.

"Наприклад, вони не можуть навести лад у житлово-комунальному господарстві - досить згадати нинішню зиму в Підмосков'ї, коли вимерзали кілька міст. Тобто можливі точкові зміни, але системно нічого мінятися не буде, тому що Путіна це влаштовує", - вказує Огризко.

Крім того, експерт висловив думку, що російський диктатор Володимир Путін потрапить до суду в Гаазі вже до нового президентського терміну.

"Я думаю, що він дочекається, поки його посадять у Гаагу. І це має статися саме до його нового президентського терміну", - резюмував він.

Хто такий Володимир Огризко Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, надзвичайний і повноважний посол України (1996). У Міністерстві закордонних справ (спочатку УРСР, потім – незалежної України) – з 1978 року. Перша посада Огризка у зовнішньополітичному відомстві - аташе відділу печатки, яку він отримав відразу після закінчення Київського державного університету ім.Т.Шевченка . 1992 року Огризку присвоєно ранг надзвичайного та повноважного посла України. З 1992 по 1996 р. він служив радником, радником-посланником посольств України у ФРН та Австрії. Наступні три роки керував Управлінням зовнішньої політики, головним управлінням із питань зовнішньополітичної діяльності Адміністрації президента України. У 1999-2004 роках - надзвичайний та повноважний посол України в Республіці Австрія та постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні. Ще рік – посол з особливих доручень МЗС України. З лютого 2005-го – перший заступник міністра закордонних справ Бориса Тарасюка. 18 грудня 2007-го призначений на посаду міністра закордонних справ України у коаліційному уряді Юлії Тимошенко. 3 березня 2009 року звільнено Верховною Радою з ініціативи Кабміну. 17 березня 2009-го призначений президентом Ющенком на посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Раїси Богатирьової. Залишив посаду разом із звільненням з посади Ющенка в лютому 2010 року. У вересні 2010 року Огризко вступив до партії Наша Україна. У липні 2012 року він склав повноваження члена президії та заступника голови політради партії та припинив своє членство у ній. З вересня 2014 року дипломат керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як "Новое время", "Українська правда". З 2022 року проректор з міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

Інавгурація Путіна - відставки в уряді РФ

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, політичний експерт Олександр Морозов вважає, що після інавгурації Володимира Путіна він готовий оголосити новий склад уряду РФ та провести масштабні кадрові ротації.

Одного із заступників Шойгу нещодавно затримали в Росії за підозрою в хабарництві. У зв'язку з так званим перепризначенням Путіна потрібно буде формувати новий уряд, це може стати зручним способом позбутися тих, хто Кремль вже не задовольняє. Про це розповів дипломат, колишній міністр закордонних справ, керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко, коментуючи інформацію щодо арешту заступника міністра оборони РФ Тимура Іванова.

За даними Слідчого комітету Росії, 23 квітня затримали заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова за підозрою в отриманні хабаря. Однак згідно з інформацією російських ЗМІ, справжня причина арешту Іванова - державна зрада.

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