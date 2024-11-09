За секунди згорає все приміщення: як вберегти себе від Шахедів з термобаричними зарядами

Авіаційний експерт зазначає, що термобаричний заряд після вибуху розпилює запальну суміш, що і спричиняє масштабну пожежу.

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РФ застосовує Шахеди із термобаричними зарядами / Колаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, ДСНС

Російські окупанти почали застосовувати для ударів по Україні ударні безпілотники типу "Шахед" із термобаричними зарядами. Такі дрони є дуже небезпечними і недостатньо буде стати за дві стіни, щоб захиститися від них. Про це заявив авіаційний експерт, колишній інженер з випробувань "Конструкторського бюро Антонов" Костянтин Криволап.

У цій бойовій частині використовується аерозольна суміш різних газів чи рідин. Під час влучання перший детонатор розбиває капсулу із цією сумішшю, а другий та третій детонатори підпалюють її.

Палаюча суміш, яка поширюється по всіх приміщеннях, спалює весь кисень, виникає висока температура. Після цього починають горіти всі приміщення, якими поширилась суміш.

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"Треба робити так, щоб всі ваші приміщення були якомога закриті, двері між кімнатами, ванною, сантехнічними кімнатами були закриті, щоб зменшити можливість проникнення цієї суміші", - сказав Криволап.

Дивіться відео про термобаричні заряди у Шахедах:

РФ застосовує Шахеди із термобаричними зарядами / Фото: скріншот

Хто такий Костянтин Криволап? Костянтин Криволап - український авіаційний експерт і аналітик. Колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов". Коментує на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах авіаційну тематику.

Що відомо про Шахеди / Інфографіка: Главред

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Удари "Шахедами" по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, росіяни застосовують нову тактику ударів дронами "Шахед" по Києву, спрямовуючи їх на дуже низькій висоті, розповів речник КМВА Михайло Шаманов.

Росія активно працює над підвищенням стійкості дронів-камікадзе "Шахед" до дії українських систем радіоелектронної боротьби, повідомив авіаційний експерт, колишній інженер з випробувань КБ "Антонов" Костянтин Криволап. Він зазначив, що це може пояснити часті випадки польотів російських дронів по колу.

Також під час останніх атак по Україні російські сили застосували оновлені дрони-камікадзе "Шахед" із термобаричною бойовою частиною. Цю інформацію підтвердили в Київському науково-дослідному інституті судових експертиз.

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