Три точки напруги: названо напрямки, де ворог найбільше давить на ЗСУ

Росіяни намагаються скинути наших морських піхотинців з берега, каже Павло Лакійчук.

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Напрямки, на яких росіяни найбільше давлять на ЗСУ / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗС України

На лінії фронту на півдні України нині існують три точки напруги: у районах Вугледару Донецької області, Оріхова Запорізької області та на лівому березі Дніпра у Херсонській області. Про це заявив керівник воєнних програм Центру глобалістики "Стратегія ХХI" Павло Лакійчук, передає FREEДOM.

"Якщо Вугледар відносити до Південного напрямку, то ось перша точка напруги — це Вугледарський виступ. Далі — бої на Оріхівському виступі, де котрий місяць росіяни намагаються ліквідувати те вклинювання Збройних сил України в їхню оборону, якого вдалося досягти минулого року. Про ліквідацію якого вони вже повідомляли разів, мабуть, із десяток. І намагатимуться продовжити реалізацію цього. І третій напрямок, де найбільше напружено, — це лівобережжя Дніпра", — розповів він.

Керівник воєнних програм Центру глобалістики наголосив, що йдеться не лише про Кринки.

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"Це і дніпровські острови у гирлі річки та населені пункти вздовж лівого берега. Там теж росіяни намагаються скинути наших морських піхотинців з берега, про що вже разів п’ять точно їх генерали Путіну доповідали", — додав Лакійчук.

Хто такий Павло Лакійчук Павло Лакійчук - керівник безпекових програм центру глобалістики "Стратегія ХХІ". Військовий моряк у відставці. З 2003 року до окупації Криму Росією – керівник інформаційних проектів Аналітичного центру "Номос" (Севастополь), заступник головного редактора журналу "Чорноморська безпека". Асоційований експерт Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" в 2015-2016 рр. Член координаційної ради Громадської ліги "Україна-НАТО".

Ситуація на фронті - останні новини

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський розповів про ситуацію на найбільш критичних напрямках фронту за підсумками майже тижня роботи на Східному фронті.

Російські окупанти інтенсивно атакують українські позиції на Покровському напрямку. Ситуація на цій ділянці фронту дуже складна. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Не виключено, що до кінця літа ЗСУ зможуть повернути частину або всі території, які росіяни захопили під час наступу на Харків. Про це заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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