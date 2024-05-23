Наступний прорив ЗСУ буде там: експерт розповів, коли чекати хороших новин

Це була б третя блискуча операція після Харківської та Херсонської, наголошує Петро Черник.

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ЗСУ можуть пробитися до північного Приазов'я / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

Після отриманням пакетів західної допомоги Україна зможе відчутно посилити фронт і отримає реальні можливості піти у наступ, щонайменше на південному напрямку. Проте для цього потрібно, щоб в один ударний кулак зійшлись чотири фактори, вважає військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник, передає 24 Канал.

Він наголошує, що союзники розуміють, що їх заборона завдавати ударів західним озброєнням по країні-агресорці Росії завдає шкоди Україні. Також це дозволяє росіянам наближатися і до їхніх кордонів безпосередньо, але ядерний шантаж ворога таки зупиняє союзників.

"Якби нам дозволили ракетами ATACMS завдавати ударів по скупчення військ – це було б найкорисніше саме по північному напрямку. Навпроти Сумської та Харківської областей зосереджено до 53 тисяч особового складу, в окопах і бліндажах їх можна діставати по-справжньому лише касетними боєприпасами", - підкреслив військовий експерт. відео дня

Черник додає, що найближчі тижні та місяці будуть вирішальними для України, а вирішальність цього циклу сухої погоди – це пробитися до північного Приазов'я.

"Це була б третя блискуча операція після Харківської та Херсонської. Це абсолютно можливо реалізувати з допомогою великої кількості ракет ATACMS, роботою великої кількості радіоелектронної боротьби, артилерії й авіації. Якби всі чотири фактори склалися в один кулак, на умовний вересень ми могли б прорвати лінію Суровікіна. Але тут все залежить винятково від кількості якісної зброї", – наголосив військовий.

Хто такий Петро Черник Військовий експерт, полковник, колишній завідувач кафедрою іноземних мов та військового перекладу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, 22 травня, Сили оборони України збили російський штурмовик Су-25. Ворожий літак українські захисники ліквідували на Покровському напрямку.

Крім того, ЗСУ зуміли зупинити наступ армії країни-агресора РФ на Харківщині. Зокрема, завдяки зброї зі США, вважає аналітик німецького видання Bild Юліан Рьопке.

Відомо і те, що Сили оборони завдають контрударів у районі Вовчанська Харківської області, водночас українським захисникам частково вдалося стабілізувати ситуацію, розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" полковник Назар Волошин.

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