Росіяни готують інформаційну операцію "21 травня": Жданов сказав, що задумав Путін

Загарбники почнуть втрачати стратегічну ініціативу і будуть вимагати від України переговорів і припинення вогню.

https://glavred.net/ukraine/rossiyane-gotovyat-informacionnuyu-operaciyu-21-maya-zhdanov-skazal-chto-zadumal-putin-10561898.html Посилання скопійоване

Жданов зазначає, що росіяни готують інформаційну операцію "21 травня"/ колаж: Главред, фото: Главред, сайт Кремля

Країна-агресорка Росія влаштує нову хвилю інформаційної атаки на Україну, як тільки українські військові почнуть ламати ситуацію на фронті на нашу користь.

Також росіяни можуть знову почати погрожувати ядерною зброєю. Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в інтерв’ю Главреду.

"Щойно ми почнемо ламати ситуацію на власну користь в плані вогневого впливу на противника, росіяни знову і ядерну дубину дістануть, і буде нова хвиля інформаційної атаки на Україну", – зазначив військовий експерт. відео дня

За словами Жданова, російські загарбники готують нову інформаційну операцію проти України.

"До речі, зараз вони готують інформаційну операцію "21 травня" (бо 20 травня 2019 року відбулася інавгурація Зеленського). Тобто Росія буде будь-якою ціною вимагати переговорів і припинення вогню, тому що почне втрачати стратегічну ініціативу", – зазначив він.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що РФ піде у великий наступ до 9 травня – прикордонник назвав напрямки. Російські окупанти будуть намагатися піти у наступ не лише на сході країни.

Також раніше повідомлялося, що війська РФ змогли просунутись вперед – у ЗСУ назвали найгарячіші напрямки фронту. В ЗСУ зазначають, що російські окупанти в Очеретиному продовжують спроби просунутись на захід силами відразу чотирьох військових бригад.

Нагадаємо, в ISW сказали, чому окупанти сповільнили просування і на яке місто вони готують наступ. Окупанти сповільнили просування на фронті й готують резерви, щоб почати більший наступ на одному з напрямків.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред