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Переговори з РФ: історик сказав, які "гострі" умови можуть поставити окупанти

Марія Николишин
7 липня 2024, 02:00
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Це цивілізаційна війна. Це війна між Заходом і Сходом, в якій Україна є центральним полем і, зрештою, гравцем, каже Грицак.
Переговори з РФ: історик сказав, які
РФ може поставити гострі умови на переговорах / колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот YouTube

Якщо Росія піде на переговори про завершення війни, то поставить "дуже гострі умови", адже країна-агресорка прагне "перетравити" Україну по частинах. Про це заявив історик та професор Українського католицького університету Ярослав Грицак в інтерв'ю "Radio NV".

"Тому що припускаємо: якщо Росія піде на перемовини, то вона поставить дуже гострі умови. Принаймні зараз, тому що зараз немає причин, чому Росія мала б бути у поганій позицій. Очевидно, вона поставить (умови - ред.) не тільки відновлення статусу Російської православної церкви чи російської мови, чи інші речі, скажімо, контроль над виборами нового президента, але вона також поставить питання, що вона матиме спробу провести нову агресію у випадку чогось – новий Майдан чи щось інше", - зазначив він.

Історик наголошує, що "зараз йдеться не про мир, а про перемир’я", а війна триватиме довго.

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"Це цивілізаційна війна. Це війна між Заходом і Сходом, в якій Україна є центральним полем і, зрештою, гравцем. Поки ця Росія не зазнає колапсу, навряд чи можна говорити про якесь припинення цього конфлікту, цієї війни. Йдеться про шукання зараз якогось способу співжиття, щоб нарощувати потенціал і готуватися до нового раунду війни. Яким він буде, ми не знаємо. Але така логіка. Ідея така, що російська система, держава не життєспроможна довгостроково, і рано чи пізно колапсує", - підкреслив Грицак.

Хто такий Ярослав Грицак?

Ярослав Йосипович Грицак — український історик та публіцист. Доктор історичних наук, професор Українського католицького університету у Львові. Директор Інституту історичних досліджень Львівського національного університету ім. І.Франка, гість-професор (1996—2009) Центральноєвропейського університету у Будапешті, перший віце-президент (1999—2005) Міжнародної асоціації україністів. Головний редактор наукового річника "Україна модерна", член редакційної колегії часописів Ab Imperio, Judaica Ukrainica, "Критика", Slavic Review, член наглядової ради журналу Harvard Ukrainian Studies. Почесний професор НаУКМА.

Викладач курсів "Історія України" та "Великі книги" в Українській академії лідерства й онлайн-курсу "Вибрані питання європейської історії" на платформі Prometheus.

Має понад 500 наукових публікацій на історичну тематику. Відомий також своїми публіцистичними творами, повідомляє Вікіпедія.

Переговори з РФ - що відомо

Нагадаємо, ексочільник МЗС і колишній посол України у Великій Британії Вадим Пристайко заявив, що російський диктатор Володимир Путін найближчим часом не сяде за стіл переговорів з Україною, тому що це йому невигідно.

Президент Володимир Зеленський коментуючи імовірність переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним наголосив, що на сьогодні існує тільки одна модель переговорів - тристоронній договір із посередниками, який задіяли щодо зернового коридору.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що російський диктатор Володимир Путін не зацікавлений і навряд чи буде зацікавлений у найближчому майбутньому в добросовісних переговорах про мир в Україні.

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