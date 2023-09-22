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"Дуже гарні, стоять у хаті": у Фастові двоє жінок вкрали квіти з могил військових

Альона Вороніна
22 вересня 2023, 18:03 оновлено 22 вересня, 18:03
За наругу над могилами загиблих військовослужбовців затриманим жінкам загрожує до семи років позбавлення волі.
В Фастове две женщины украли цветы с могил военных
У Фастові двоє жінок вкрали квіти з могил військових/ колаж: Главред, фото: скрін з відео поліції

У Фастові Київської області двоє жінок поважного віку забрали з могил військових вази з квітами, щоб поставити у себе вдома.

Жінок затримали поліцейські. Коли їх запитали, чому вони забрали квіти, жінки пояснили, що ті їм просто сподобалися. Про це повідомляє поліція Київської області.

Зазначається, що днями до поліції надійшло повідомлення про те, що невідомі особи на Інтернаціональному кладовищі викрали декоративні вазони на двох могилах захисників на Алеї Слави.

відео дня

Правоохоронці за допомогою камер спостереження встановили особи цих жінок. Після цього їх затримали. Порушницями виявилися місцеві жительки. Поліцейські знайшли вкрадені квіти за місцем проживання жінок, після цього вилучили вкрадене.

Під час допиту одна з порушниць пояснила, що взяла квіти, тому що вони їй сподобалися, і вона хотіла, щоб вони стояли у неї вдома.

"Ну, думаю, гарні. Думала, може, поклали їх, щоб взяти, чи що. Дуже гарні… У хаті зараз стоять у мене", – розповіла жінка.

За фактом наруги над могилами, за процесуальним керівництвом Фастівської окружної прокуратури, слідчі повідомили фігуранткам про підозру (ч. 3 ст. 297 Кримінального кодексу України). Жінкам загрожує до семи років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що на Черкащині підлітки познущалися над могилою загиблого захисника України. Вандалізм підлітки скоїли над могилою полеглого восени минулого року військового Михайла Легенчука.

Також повідомлялося, що українка вкрала 20 троянд з могили військовослужбовця і подарувала їх невістці. Жінку знайшли. Вона повністю визнала провину і розкаялася у злочині.

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