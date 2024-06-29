Неможливо стримати сліз: українка після 6 років полону зателефонувала доньці

Олена Пех - наукова працівниця Горлівського художнього музею. Росіяни утримували її в полоні 6 років.

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Українка після 6 років полону зателефонувала доньці / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Сьогодні десятеро українців, яких напередодні звільнили з російського полону, повернулися у Київ. Серед них була й Олена Пех - наукова працівниця Горлівського художнього музею. Росіяни утримували її в полоні 6 років - з 2018 року.

Одразу після звільнення з російського полону та повернення у Київ вона зателефонувала доньці. Зворушлива розмова потрапила на відео. Кадрами поділився омбудсмен Дмитро Лубінець.

"Не плач, не плач. Я тебе дуже люблю. Все добре. Я тебе дуже люблю. Я вже в Україні. Мене такі хлопці гарні зустріли. Які квіти мені подарували. Не плач, все закінчилося, я вдома", - сказала Пех доньці, ледь стримуючи сльози. відео дня

Реагуючи на це відео, Лубінець сказав, що "неможливо стримувати сліз".

Дивіться відео цієї розмови:

Хто такий Дмитро Лубінець Дмитро́ Вале́рійович Лубіне́ць (народився 4 липня 1981, Волноваха, Донецька область) — український юрист та політик. У 2010-2014 роках був депутатом Волноваської міської ради VI скликання. Член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи. 1 липня 2022 року Верховна Рада призначила Лубінця Уповноваженим (омбудсменом) ВРУ з прав людини. Це рішення підтримали 250 депутатів, пише Вікіпедія.

Обмін полоненими між Україною та Росією - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 28 червня відбувся новий обмін полоненими. Україні вдалося повернути з російського полону ще 10 людей.

Перед цим, 25 червня, з російського полону додому вдалося повернути 90 захисників. Серед українців, які повернулись з російського полону були воїни Нацгвардії, ВМС, армії, тероборонці, прикордонники. Вони захищали Маріуполь, ЧАЕС, воювали на Херсонському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.

Крім того, у Мережі з'явилися зворушливі відео з кадрами повернення українських захисників. На кадрах видно, як наші військові виходять з автобусів. В їхніх очах, незважаючи на втому, помітне неймовірне щастя. Напевно, багато хто до останнього не вірив у те, що саме цього дня вони зможуть повернутися на рідну землю.

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