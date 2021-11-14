Однорічний хлопчик згорів на звалищі: подробиці страшної трагедії на Львівщині

Люди, що мешкають в саморобних халабудах на звалищі в місті Жидачів, сортують сміття, шукають метал – з того і живуть.
Саморобна грубка-буржуйка стала причиною загибелі при пожежі однорічного хлопчика в наметі, який був розташований на звалищі в місті Жидачів Львівської області.
Ромське поселення тут вже сім років. Жителі сортують сміття, шукають метал - з того і живуть, йдеться в сюжеті ТСН.
Багатодітна мати загиблої дитини Олена не мала постійного місця проживання. Про свого однорічного сина добре дбала, кажуть поселенці. У свою чергу в поліції впевнені - свого малюка жінка залишила в небезпеці.
"Перебуває на обліку органів соціальної опіки, отримує соціальну допомогу від держави, однак, незважаючи на це, проживає в наметі і в негідних для утримання дітей умовах", — зазначають правоохоронці.
Що на сміттєзвалищі живуть діти - не знали, запевняють у міськраді. Тепер підуть туди з перевіркою.
"Не було відомо, що на території сміттєзвалища проживає мати з малолітньою дитиною в таких умовах. Дуже шкода, що ніхто не повідомив і стало відомо вже за фактом, що стався з дитиною", — кажуть там.
Трагедія трапилася після того, як жінка пішла до озера за водою. Суд обрав їй запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Закарпатті трагічно загинули бабуся та її чотирирічний онук. Вони живцем згоріли у власному будинку.
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