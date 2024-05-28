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Дискусії зайві: міністерка Нідерландів сказала, чи зможе Україна бити по РФ

Марія Николишин
28 травня 2024, 12:58
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За словами міністерки оборони Нідерландів, зараз Україна бореться "зі зв’язаною за спиною однією рукою".
Дискусії зайві: міністерка Нідерландів сказала, чи зможе Україна бити по РФ
Міністерка Нідерландів сказала, чи зможе Україна завдавати ударів по РФ / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, ua.depositphotos.com

Україна повинна завдавати ударів по цілях на території Російської Федерації, заявила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен перед зустріччю міністрів оборони країн ЄС у Брюсселі, передає "Європейська правда".

Вона підкреслила, що Україна має право використовувати всі засоби для оборони і відновлення територіальної цілісності.

"Цілком очевидно, що вони (українці –ред.) повинні завдавати ударів і всередині Росії, тому, з моєї точки зору, це не повинно бути предметом дискусій, і я сподіваюся, що інші країни, які мають іншу позицію, змінять її", – наголосила Оллонгрен.

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За її словами, зараз Україна бореться "зі зв’язаною за спиною однією рукою".

Міністерка також не виключила, що ця тема звучатиме на сьогоднішній зустрічі міністрів.

Хто така Кайса Оллонгрен

Карін Гільдур "Кайса" Оллонгрен — нідерландсько-шведська політикиня, яка обіймає посаду Міністерки оборони Нідерландів з 10 січня 2022 року. Член партії Демократи 66, повідомляє Вікіпедія.

Удари України по Росії: можливість використання зброї союзників

Раніше повідомлялось, що Україна не може застосувати зброю Німеччини по території агресора Росії, оскільки Берлін надавав Києву озброєння з умовою, що воно не буде використовуватися поза українською державою, заявив німецький канцлер Олаф Шольц.

В той же час, американці неформально кажуть, що в Білому домі вже обговорюється питання зняття табу на удари України американською зброєю по території агресора Росії.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Штати не підтримують і не заохочують використання поставлених Україні західних озброєнь для ударів за межами української території, однак Київ сам ухвалює рішення про те, як ефективно розпоряджатися цією зброєю.

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