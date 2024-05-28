Дискусії зайві: міністерка Нідерландів сказала, чи зможе Україна бити по РФ

За словами міністерки оборони Нідерландів, зараз Україна бореться "зі зв’язаною за спиною однією рукою".

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Міністерка Нідерландів сказала, чи зможе Україна завдавати ударів по РФ / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, ua.depositphotos.com

Україна повинна завдавати ударів по цілях на території Російської Федерації, заявила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен перед зустріччю міністрів оборони країн ЄС у Брюсселі, передає "Європейська правда".

Вона підкреслила, що Україна має право використовувати всі засоби для оборони і відновлення територіальної цілісності.

"Цілком очевидно, що вони (українці –ред.) повинні завдавати ударів і всередині Росії, тому, з моєї точки зору, це не повинно бути предметом дискусій, і я сподіваюся, що інші країни, які мають іншу позицію, змінять її", – наголосила Оллонгрен. відео дня

За її словами, зараз Україна бореться "зі зв’язаною за спиною однією рукою".

Міністерка також не виключила, що ця тема звучатиме на сьогоднішній зустрічі міністрів.

Хто така Кайса Оллонгрен Карін Гільдур "Кайса" Оллонгрен — нідерландсько-шведська політикиня, яка обіймає посаду Міністерки оборони Нідерландів з 10 січня 2022 року. Член партії Демократи 66, повідомляє Вікіпедія.

Удари України по Росії: можливість використання зброї союзників

Раніше повідомлялось, що Україна не може застосувати зброю Німеччини по території агресора Росії, оскільки Берлін надавав Києву озброєння з умовою, що воно не буде використовуватися поза українською державою, заявив німецький канцлер Олаф Шольц.

В той же час, американці неформально кажуть, що в Білому домі вже обговорюється питання зняття табу на удари України американською зброєю по території агресора Росії.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Штати не підтримують і не заохочують використання поставлених Україні західних озброєнь для ударів за межами української території, однак Київ сам ухвалює рішення про те, як ефективно розпоряджатися цією зброєю.

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