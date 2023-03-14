Зірка "Гри Престолів" розповів про страх перед повітряною тривогою, вперше пережитою в Україні

Ексклюзивно для ЖВЛ Джек Глісон поділився враженнями від благодійного візиту до нашої країни, та як його дружина відреагувала на поїздку.

Джек Глісон у ЖВЛ ексклюзивно розповів про подорож до України / Прес-служба

З понеділка по п’ятницю об 11:00 на телеканалі 1+1 Україна телеглядачі можуть побачити новий сезон програми про життя відомих людей ЖВЛ, яка занурює глядачів у відверті історії та розповідає новини про знаменитостей. У нових сюжетах покажуть героїв нашого часу - гумористів, акторів, співаків, спортсменів, волонтерів, бізнесменів, політиків та інших цікавих гостей, які під час повномасштабного вторгнення активно проявили свою громадянську позицію.

Команді проєкту вдалося взяти інтерв’ю у актора Джека Глісона, більш відомого за роллю жорстокого короля Джофрі із серіалу "Гра Престолів". Актор провів у Києві декілька днів, куди прибув з гуманітарною місією, та розповів ЖВЛ, чи злякала його перша повітряна тривога у житті, та як дружина поставилася до бажання приїхати в Україну.

"Я захоплююсь відвагою українського народу. Мої друзі з Великобританії Кріс та Зара вже передали українським захисникам більше 230 автівок. Коли ми дізналися про повномасштабне вторгнення, то були шоковані і не знали, що робити. Тоді ми почали відправляли гроші на ЗСУ, але в один момент зрозуміли, що повинні робити більше. Дуже багато моїх друзів підтримують Україну. В мене є один приятель - режисер з Ірландії. Він планував купувати диван, але коли дізнався, що той диван російського виробництва - відмовився та взяв український", - каже Джек.

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За час перебування актора у Києві він почув першу повітряну тривогу в житті.

"Під час першої повітряної тривоги я звісно злякався, але коли побачив, що всі оточуючі спокійно реагують на це, то також розслабився і мені стало спокійно. Всі просто сказали: знову ця тривога", - каже актор.

До того ж, Джек Гілсон встиг дати майстер-клас для українських акторів. Джек розповів акторам, що не полюбляє передивлятися фільми за власної участі, адже вважає це знущанням над собою.

"Я бачив деякі епізоди, але частіше за все я не дивлюся свої фільми. Мої емоції в цей момент не "О, вау", а "О, боже". Дивитися фільми зі своєю участю - це теж саме, що і знущання над собою, адже ми для себе найбільші критики. Коли я проходив кастинг у "Гру Престолів", один з режисерів сказав мені, що йому дуже подобається моя гра, але я забув про це і дуже здивувався, коли мені написали, що затвердили мене на роль Джофрі. Я тоді уявити не міг, що ця роль стане доленосною у моєму житті", - каже актор.

Джек каже, його дружина дуже хвилювалася перед подорожжю, але вона розуміє, наскільки важливо підтримувати Україну.

"Звісно моя дружина дуже хвилювалась, але вона знає, що всім нам потрібно підтримувати Україну. Вона завжди знаходиться на боці моїх рішень", - каже актор.

Після того, як Джек Глісон став відомим на весь світ, його фанати зробили ляльку з зображенням обличчя актора, яку він привіз із собою в Україну, аби розіграти на аукціоні. Ексклюзивну ляльку з автографом Джека змогли продати за 31 000 гривень, власницею стала дружина військового. Шанувальники не змогли залишити актора без подарунку з України та презентували йому вишиванку, прапор України з автографом головнокомандуючого ЗСУ Валерія Залужного та патріотичну картину.

Дивіться ЖВЛ з понеділка по п’ятницю об 11:00 на телеканалі 1+1 Україна.