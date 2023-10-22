Тоня Матвієнко хоче назвати у Києві вулицю на честь Ніни Митрофанівни

8 жовтня пішла з життя Народна артистка, душа української пісні Ніна Митрофанівна Матвієнко. Через два дні її донька, Заслужена артистка України Тоня Матвієнко, представила останній подарунок матері - пісню "Сік землі". Вона готувала її до Дня народження матері, але випустила вже після її смерті.
Тепер Тоня виступає за те, щоб одну з вулиць Києва, почесною мешканкою якого була співачка, перейменували на честь Ніни Митрофанівни. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала петицію про присвоєння імені Матвієнко вулиці Лєскова.
"Прошу перейменувати вулицю росіянина Лєскова на честь видатної співачки та акторки України Ніни Матвієнко. Ніна Митрофанівна заслужила на вулицю у самому центрі Києва", - говорить петиція.
Електронну петицію було розміщено на сайті Київської міської ради 11 жовтня - у день поховання артистки. Її створив Данило Василинюк.
Вулиця в центрі Києва, про яку йдеться у петиції, була названа на честь російського письменника та публіциста Миколи Семеновича Лєскова у 1940 році. Літератор жив у Києві з 1949 по 1857 рр., пізніше він не раз повертався до столиці. Київське життя він описував у своїх оповіданнях та повістях.
Раніше друзі Ніни Матвієнко натякнули на причину смерті співачки - подруги та колеги згадали, якими були останні місяці життя Ніни Митрофанівни.
11 жовтня тисячі людей прийшли до Національної філармонії України, щоб провести Ніну Митрофанівну в останню путь. На церемонії прощання гості згадували талановиту співачку та висловлювали її сім'ї свої співчуття.
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