"Рідні згорьовані! Невимовна втрата": у Мережі прощаються з Узєлковим

Новина про трагічну подію з'явилася онлайн та викликала бурхливу реакцію.

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В'ячеслав Узєлков офіційно спростував свою смерть / колаж: Главред, фото: instagram.com/uzelkov_official

Український боксер і фітнес-тренер В'ячеслав Узєлков став жертвою дезінформації - 44-річний спортсмен самостійно натрапив на новину про власну загибель. Про це він розповів у своєму блозі в Instagram.

Одне з онлайн-видань використало колаж із його фотографій як ілюстративний матеріал до новини про смерть 78-річного українського вченого з підписом: "Рідні згорьовані! Трагічна звістка - він помер. Невимовна втрата".

Узєлков опублікував скріншот із фейковою новиною, і спростував свою смерть. "Ви вважаєте, що живі й живете в цьому світі? Я вважаю, що ні. Ваше життя, як сірник, погорів без потреби, і згас", - написав спортсмен.

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Пізніше він натякнув, що публікація про смерть могла бути не просто помилковою, а навмисною, і що боксер знає, хто його "замовив". "Так, я не помер. Я знаю, від кого пішов той посил. Так нехай вона з тим і живе", - заявив В'ячеслав Узєлков.

В'ячеслав Узєлков офіційно спростував свою смерть / колаж: Главред, фото: instagram.com/uzelkov_official

Хто такий В'ячеслав Узєлков? В'ячеслав Узєлков - український боксер у напівважкій ваговій категорії (30 перемог з 34 боїв). Завершив професійну кар'єру в 2014 році. Персональний спортивний тренер, шоумен. Брав участь у телепроєктах "Танцюю для тебе", "Україна має талант", "Зважені та щасливі", "Одруження наосліп".

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