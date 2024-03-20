"Рідні згорьовані! Невимовна втрата": у Мережі прощаються з Узєлковим

Український боксер і фітнес-тренер В'ячеслав Узєлков став жертвою дезінформації - 44-річний спортсмен самостійно натрапив на новину про власну загибель. Про це він розповів у своєму блозі в Instagram.
Одне з онлайн-видань використало колаж із його фотографій як ілюстративний матеріал до новини про смерть 78-річного українського вченого з підписом: "Рідні згорьовані! Трагічна звістка - він помер. Невимовна втрата".
Узєлков опублікував скріншот із фейковою новиною, і спростував свою смерть. "Ви вважаєте, що живі й живете в цьому світі? Я вважаю, що ні. Ваше життя, як сірник, погорів без потреби, і згас", - написав спортсмен.
Пізніше він натякнув, що публікація про смерть могла бути не просто помилковою, а навмисною, і що боксер знає, хто його "замовив". "Так, я не помер. Я знаю, від кого пішов той посил. Так нехай вона з тим і живе", - заявив В'ячеслав Узєлков.
Хто такий В'ячеслав Узєлков?
В'ячеслав Узєлков - український боксер у напівважкій ваговій категорії (30 перемог з 34 боїв). Завершив професійну кар'єру в 2014 році. Персональний спортивний тренер, шоумен. Брав участь у телепроєктах "Танцюю для тебе", "Україна має талант", "Зважені та щасливі", "Одруження наосліп".
Раніше українська співачка Христина Соловій ввела своїх шанувальників у ступор своєю новою антирелігійною витівкою. На артистку обрушилася хвиля хейту через недоречне фото в соціальних мережах.
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