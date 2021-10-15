РНБО закликала Кабмін негайно оцінити роботу одного з міністерств

РНБО звернулася до Кабміну / Офіс президента

Сьогодні Рада національної безпеки і оборони звернулася до Кабміну - уряд просять перевірити якість роботи керівництва одного з міністерств, повідомляв під час брифінгу секретар РНБО Олексій Данілов.

Йдеться про Міністерство захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України. Питання щодо роботи можуть розглядати вже на найближчому засіданні уряду.

"Міністерство недостатньо виконує укази президента. РНБО звернулася до прем'єр-міністра з проханням розглянути питання якості роботи керівництва міністерства на найближчому засіданні уряду", - сказав Данілов.

Що розглянуть на засіданні РНБО 15 жовтня

За словами Данілова, на засіданні планують розглянути проблеми контрабанди та використання надр країни. Члени РНБО планують заслухати звіти компетентних органів "по кожній особі, на яку накладено санкції за контрабанду".

Крім того, Рада планує розглянути питання отримання ліцензій офшорними фірмами і схвалити рішення щодо "ситуації з злодіями в законі".

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Як і раніше заявляв Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, на найближчому засіданні розглядатиметься питання про контрабанду в країні. Також, за його словами, на порядку денному передбачено питання надрокористування.

Як раніше повідомляв Главред, Рада нацбезпеки Востаннє вводила санкції 20 серпня - зокрема, проти блогера Анатолія Шарія та його дружини Ольги Шарій, народного депутата Андрія Деркача, головного редактора країни Ігоря Гужви та проти самого видання.

Також РНБО ухвалила рішення ввести обмежувальні заходи проти Медведчука і його дружини-телеведучої Оксани Марченко - за фінансування тероризму.