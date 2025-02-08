Назавжди вісімнадцять: астрологи назвали ТОП-3 знаки, які ніколи не старіють

Астрологи вважають, що феномен "вічної молодості" може впливати знак зодіаку.

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Астрологи назвали знаки зодіаку, які старіють найповільніше / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Кому зі знаків зодіаку вік не заважає виглядати чудово

Завдяки чому Діви залишаються вічно молодими

Деякі люди наче мають в підвалі портрет Доріана Грея – навіть у 50 років вони виглядають свіжо й привабливо. Главред із посиланням на Collective World назвав три знаки, представники яких старіють повільніше і зберігають молодість навіть у зрілому віці.

Близнюки

Енергійні, допитливі та життєрадісні Близнюки з роками майже не змінюються. Їхня молодість – у постійному русі, активному способі життя та невтомному прагненні до нових вражень. Навіть у 50 вони залишаються відкритими до всього нового, спілкуються з молоддю та слідкують за трендами, що допомагає їм виглядати і почуватися молодими.

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Діва

Раціональні та дисципліновані Діви приділяють багато уваги своєму здоров’ю, що дозволяє їм зберігати молодість довше. Вони дотримуються правильного харчування, займаються спортом, доглядають за собою та вміють контролювати стрес. Завдяки цьому їхня шкіра довше залишається доглянутою, а вигляд – свіжим навіть у зрілому віці.

Знаки зодіаку / Інфографіка: Главред

Стрілець

Стрільці не просто мають молодий вигляд, а й відчувають себе молодими. Їхній секрет – у життєвому оптимізмі, який допомагає боротися зі стресом та зберігати внутрішню гармонію. Любов до подорожей, прагнення до нових знань і вміння отримувати радість від життя роблять їх енергійними та активними навіть у 50 років.

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Що варто враховувати читачеві Цей матеріал – ознайомлювального характеру, його не слід сприймати як вказівку до дії чи абсолютну істину. Астрологія, ворожіння, екстрасенсорика, тарологія, мольфарство, феншуй та нумерологія не є академічними науками, їх положення та твердження не можна перевірити чи довести науковими методами. Це ж стосується різних тестів, характеристики людини за іменем та подібного. Крім того, прогнози та гороскопи не завжди збуваються, а збіги можуть бути випадковими.

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