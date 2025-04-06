Удар по Україні та попередження для Трампа: головні новини України (дайджест)

Новини України 6 квітня станом на 19:30: ключові події дня, включно з військовою ситуацією, дипломатичними заявами та важливими внутрішніми рішеннями.

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Головні новини України станом на 19:30 6 квітня / Колаж Главред, фото: УНІАН, ДСНС Києва, alerts in ua

Головні новини України станом на 19:30. Добірка Главреда:

РФ атакувала Київ балістичними ракетами: у трьох районах пожежі, подробиці

Окупаційні війська агресора Росії атакували балістичними ракетами Київ. Повідомляється про пожежі в трьох районах столиці. У Дарницькому - пожежа сталася в нежитловій будівлі, є руйнування. В Оболонському загорівся меблевий цех, фіксуються часткові руйнування однієї з будівель. У Солом'янському районі пожежа на відкритій території.

Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування окупантами балістичних ракет близько 5 ранку.

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У Сумах "Шахеди" влучили в цивільну інфраструктуру: з'явилися фото наслідків

Країна-агресор Росія продовжує тероризувати українське населення. У ніч на 6 квітня, росіяни вкотре атакували "Шахедами" місто Суми. Про це повідомляє Сумська ОВА.

У адміністрації уточнили, що всі ударні дрони були спрямовані на цивільну інфраструктуру.

Війська РФ з повітря вдарили по Україні: у Києві та областях гриміли вибухи, деталі

Війська агресора Росії вранці 6 квітня атакували українські міста. У Києві прогриміли вибухи та були пожежі. Суми були атаковані безпілотниками "Шахед". У Куп'янську ворог скинув кориговану авіабомбу на житловий будинок.

РФ атакувала Україну сотнею дронів та 23 ракетами: скільки цілей вдалося збити

У ніч на 6 квітня російські війська здійснили комбіновану атаку на Україну, використавши ракети різних типів – повітряного, наземного та морського базування, а також ударні безпілотники. Про це написали у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.

"РФ воює проти дітей": Зеленський зробив різку заяву про удари по Україні

У ніч на 6 квітня, росіяни завдали балістичного удару по Києву. Ворог також атакував Миколаївську, Сумську, Харківську, Хмельницьку та Черкаську області. На ворожі удари по Україні відреагував президент Володимир Зеленський.

Удар РФ по Києву: внаслідок атаки зруйновано офіси відомих телеканалів

6 квітня Росія здійснила черговий ракетний обстріл Києва, внаслідок якого серйозно постраждала офісна будівля, де розташовувався телеканал FREEДОМ. Як повідомила кореспондентка каналу Лариса Петрук, удар призвів до значних руйнувань трьох верхніх поверхів та вибитих вікон.

Україну накрила потужна магнітна буря: штормитиме не один день

У неділю, 6 квітня, Земля перебуває під впливом сильної магнітної бурі. Потужність сонячної активності сягає K-індексу 6. Про це повідомляє meteoagent.

Аналітики зазначають, що геомагнітний шторм триває вже кілька днів, однак, за прогнозами, з понеділка він почне поступово слабшати.

5 ракетних ударів в одній області: Росія змінила тактику атак по Україні

Росія змінила підхід до ракетних атак по Україні, дедалі частіше застосовуючи балістичні ракети та модернізовані дрони. Крім того, росіяни знову вдалися до тактики комбінованих масованих обстрілів. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, протиповітряна оборона спрацювала ефективно, хоча не всі ракети вдалося перехопити.

Провал із Путіним і здача найважливішого союзника США: названо сценарій провалу Трампа

У Сполучених Штатах збираються сконцентруватися на безпеці Тайваню, проте не виключено, що острів стане розмінною монетою в домовленостях Дональда Трампа з Китаєм. План з відриву агресора Росії від Китаю взагалі приречений на провал, залежність Москви від Пекіна занадто сильна. Про це заявив колишній посол України в США і Франції Олег Шамшур.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що Китай уважно стежить за ситуацією з російсько-українською війною, а США за Трампа навряд чи можуть бути гарантом безпеки для Тайваню.

Сніг, хуртовина та заморозки до -10: у яких регіонах України буде найхолодніше

Впродовж наступного тижня українцям не варто чекати весняного тепла. Погода буде некомфортною та вологою, очікуються опади у вигляді снігу та дощу. Таким прогнозом поділився кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, передає meteoprog.

Мир "в обмін" на території: у Польщі попередили Трампа

Мирні перемовини щодо завершення розв'язаної Росією війни проти України не повинні призвести до історичної помилки і визнання окупованих територій "російськими". У такому разі будуть перетнуті червоні лінії для Польщі та інших країн Центральної Європи. Про це заявив радник польського прем'єра Павел Коваль.

У матеріалі Financial Times йдеться про те, що радник прем'єра Польщі Дональда Туска щодо України застеріг від небезпечних "домовленостей", які могли б бути пов'язаними з територіальними "поступками" Кремлю.

РФ порушила режим тиші у морі: Зеленський зробив гучну заяву

Росія порушила режим припинення вогню у морі. Ворог запустив ракети для удару по Україні з акваторії Чорного моря. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.

Росія заявила про окупацію села на Сумщині: прикордонники відреагували

Російське Міноборони офіційно повідомило про просування окупаційних військ просунутись на Сумщині та нібито окупацію населеного пункту Басівка Сумського району. Однак, в Держприкордонслужбі цю інформацію спростували.

За даними Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, населений пункт залишається під контролем українських сил — бої там тривають, але ворог не встановив над ним повного контролю. Окупаційні війська намагаються прориватися малими штурмовими групами, які успішно знищуються українськими захисниками.

Вже випало 30 см снігу: погода в Україні знову погіршиться, налітає шторм

Погода в Україні погіршиться. Регіони засипатиме снігом та вдарять сильні морози. У багатьох областях оголосили штормове попередження. Про це повідомляє ДСНС.

На вершині гори Піп Іва вже випало близько 30 сантиметрів снігу. Там дуже сильні пориви вітру. Через снігопади на високогір'ї обмежена видимість. Рятувальники закликають утриматись від виходів у гори до стабілізації погоди.

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