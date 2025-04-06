Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Удар по Україні та попередження для Трампа: головні новини України (дайджест)

Юрій Берендій
6 квітня 2025, 19:34
371
Новини України 6 квітня станом на 19:30: ключові події дня, включно з військовою ситуацією, дипломатичними заявами та важливими внутрішніми рішеннями.
Удар по Україні та попередження для Трампа: головні новини України (дайджест)
Головні новини України станом на 19:30 6 квітня / Колаж Главред, фото: УНІАН, ДСНС Києва, alerts in ua

Головні новини України станом на 19:30. Добірка Главреда:

РФ атакувала Київ балістичними ракетами: у трьох районах пожежі, подробиці

Окупаційні війська агресора Росії атакували балістичними ракетами Київ. Повідомляється про пожежі в трьох районах столиці. У Дарницькому - пожежа сталася в нежитловій будівлі, є руйнування. В Оболонському загорівся меблевий цех, фіксуються часткові руйнування однієї з будівель. У Солом'янському районі пожежа на відкритій території.

Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування окупантами балістичних ракет близько 5 ранку.

відео дня

У Сумах "Шахеди" влучили в цивільну інфраструктуру: з'явилися фото наслідків

Країна-агресор Росія продовжує тероризувати українське населення. У ніч на 6 квітня, росіяни вкотре атакували "Шахедами" місто Суми. Про це повідомляє Сумська ОВА.

У адміністрації уточнили, що всі ударні дрони були спрямовані на цивільну інфраструктуру.

Війська РФ з повітря вдарили по Україні: у Києві та областях гриміли вибухи, деталі

Війська агресора Росії вранці 6 квітня атакували українські міста. У Києві прогриміли вибухи та були пожежі. Суми були атаковані безпілотниками "Шахед". У Куп'янську ворог скинув кориговану авіабомбу на житловий будинок.

РФ атакувала Україну сотнею дронів та 23 ракетами: скільки цілей вдалося збити

У ніч на 6 квітня російські війська здійснили комбіновану атаку на Україну, використавши ракети різних типів – повітряного, наземного та морського базування, а також ударні безпілотники. Про це написали у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.

"РФ воює проти дітей": Зеленський зробив різку заяву про удари по Україні

У ніч на 6 квітня, росіяни завдали балістичного удару по Києву. Ворог також атакував Миколаївську, Сумську, Харківську, Хмельницьку та Черкаську області. На ворожі удари по Україні відреагував президент Володимир Зеленський.

Удар РФ по Києву: внаслідок атаки зруйновано офіси відомих телеканалів

6 квітня Росія здійснила черговий ракетний обстріл Києва, внаслідок якого серйозно постраждала офісна будівля, де розташовувався телеканал FREEДОМ. Як повідомила кореспондентка каналу Лариса Петрук, удар призвів до значних руйнувань трьох верхніх поверхів та вибитих вікон.

Україну накрила потужна магнітна буря: штормитиме не один день

У неділю, 6 квітня, Земля перебуває під впливом сильної магнітної бурі. Потужність сонячної активності сягає K-індексу 6. Про це повідомляє meteoagent.

Аналітики зазначають, що геомагнітний шторм триває вже кілька днів, однак, за прогнозами, з понеділка він почне поступово слабшати.

5 ракетних ударів в одній області: Росія змінила тактику атак по Україні

Росія змінила підхід до ракетних атак по Україні, дедалі частіше застосовуючи балістичні ракети та модернізовані дрони. Крім того, росіяни знову вдалися до тактики комбінованих масованих обстрілів. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, протиповітряна оборона спрацювала ефективно, хоча не всі ракети вдалося перехопити.

Провал із Путіним і здача найважливішого союзника США: названо сценарій провалу Трампа

У Сполучених Штатах збираються сконцентруватися на безпеці Тайваню, проте не виключено, що острів стане розмінною монетою в домовленостях Дональда Трампа з Китаєм. План з відриву агресора Росії від Китаю взагалі приречений на провал, залежність Москви від Пекіна занадто сильна. Про це заявив колишній посол України в США і Франції Олег Шамшур.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що Китай уважно стежить за ситуацією з російсько-українською війною, а США за Трампа навряд чи можуть бути гарантом безпеки для Тайваню.

Сніг, хуртовина та заморозки до -10: у яких регіонах України буде найхолодніше

Впродовж наступного тижня українцям не варто чекати весняного тепла. Погода буде некомфортною та вологою, очікуються опади у вигляді снігу та дощу. Таким прогнозом поділився кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, передає meteoprog.

Мир "в обмін" на території: у Польщі попередили Трампа

Мирні перемовини щодо завершення розв'язаної Росією війни проти України не повинні призвести до історичної помилки і визнання окупованих територій "російськими". У такому разі будуть перетнуті червоні лінії для Польщі та інших країн Центральної Європи. Про це заявив радник польського прем'єра Павел Коваль.

У матеріалі Financial Times йдеться про те, що радник прем'єра Польщі Дональда Туска щодо України застеріг від небезпечних "домовленостей", які могли б бути пов'язаними з територіальними "поступками" Кремлю.

РФ порушила режим тиші у морі: Зеленський зробив гучну заяву

Росія порушила режим припинення вогню у морі. Ворог запустив ракети для удару по Україні з акваторії Чорного моря. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.

Росія заявила про окупацію села на Сумщині: прикордонники відреагували

Російське Міноборони офіційно повідомило про просування окупаційних військ просунутись на Сумщині та нібито окупацію населеного пункту Басівка Сумського району. Однак, в Держприкордонслужбі цю інформацію спростували.

За даними Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, населений пункт залишається під контролем українських сил — бої там тривають, але ворог не встановив над ним повного контролю. Окупаційні війська намагаються прориватися малими штурмовими групами, які успішно знищуються українськими захисниками.

Вже випало 30 см снігу: погода в Україні знову погіршиться, налітає шторм

Погода в Україні погіршиться. Регіони засипатиме снігом та вдарять сильні морози. У багатьох областях оголосили штормове попередження. Про це повідомляє ДСНС.

На вершині гори Піп Іва вже випало близько 30 сантиметрів снігу. Там дуже сильні пориви вітру. Через снігопади на високогір'ї обмежена видимість. Рятувальники закликають утриматись від виходів у гори до стабілізації погоди.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Києва війна в Україні мирне врегулювання ракетний удар мирні переговори Фронт
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
"Потрібна жорстка реакція у відповідь": Макрон відреагував на удар РФ по Кривому Рогу

"Потрібна жорстка реакція у відповідь": Макрон відреагував на удар РФ по Кривому Рогу

21:49Україна
Потужний вітер, мороз та ожеледиця: які регіони засипатиме снігом

Потужний вітер, мороз та ожеледиця: які регіони засипатиме снігом

21:05Синоптик
"Переговори тривають": у Трампа пояснили, чому не ввели мита проти РФ

"Переговори тривають": у Трампа пояснили, чому не ввели мита проти РФ

19:48Політика
Реклама

Популярне

Більше
Похолодання посилиться, вдарять морози і сипатиме сніг: як довго триватиме холоднеча

Похолодання посилиться, вдарять морози і сипатиме сніг: як довго триватиме холоднеча

Гороскоп Таро на тиждень з 7 по 13 квітня: Овни озолотяться, Ракам - конфлікти

Гороскоп Таро на тиждень з 7 по 13 квітня: Овни озолотяться, Ракам - конфлікти

У Міхаеля Шумахера сталася довгоочікувана радісна подія

У Міхаеля Шумахера сталася довгоочікувана радісна подія

Де 3 відмінності між дівчатами: лише одиниці знайдуть їх за 37 секунд

Де 3 відмінності між дівчатами: лише одиниці знайдуть їх за 37 секунд

Карта Deep State онлайн за 6 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 6 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Останні новини

21:56

Теорія революцій та перспективи протестів у Туреччині

21:56

Олександр Еллерт став бездомним у США: "Уже тиждень"

21:49

"Потрібна жорстка реакція у відповідь": Макрон відреагував на удар РФ по Кривому Рогу

21:05

Потужний вітер, мороз та ожеледиця: які регіони засипатиме снігом

20:51

"Я глибоко обурений": у РФ заспівали російською хіт відомого українського співака

Шапран: Тарифи Трампа - це спосіб тиску на переговорах з Китаєм та ЄвросоюзомШапран: Тарифи Трампа - це спосіб тиску на переговорах з Китаєм та Євросоюзом
19:48

"Переговори тривають": у Трампа пояснили, чому не ввели мита проти РФ

19:34

Удар по Україні та попередження для Трампа: головні новини України (дайджест)

19:13

Померла "Химка" з фільму "За двома зайцями" Таїсія Литвиненко

18:55

"Села зруйновані, людей немає": військовий описав ситуацію під Покровськом

Реклама
18:55

3 знаки зодіаку, яким у квітні протегує ангел-охоронець

18:53

Вже випало 30 см снігу: погода в Україні знову погіршиться, налітає шторм

18:09

Росія заявила про окупацію села на Сумщині: прикордонники відреагували

17:38

Українська режисерка отримала престижну нагороду за кліп до хіта Леді Гаги

17:37

РФ порушила режим тиші у морі: Зеленський зробив гучну заяву

17:35

Нові мита від США можуть бути вигідними Україні - названо несподіваний нюансВідео

16:29

"Ворог модернізується": Ігнат розповів, чому балістику стало складніше збивати

16:02

У 2025 році Україна може залишитися без популярного фрукта: у чому причина

15:58

Чому 7 квітня дівчатам не можна заплітати косу: яке свято, прикмети

15:45

"Аби ви не поверталися": нове фото Пугачової розлютило окупантів

15:35

Люди, які доживають до 100 років, їдять одні й ті самі 10 продуктів

Реклама
15:10

Мир "в обмін" на території: у Польщі попередили Трампа

15:05

Сніг, хуртовина та заморозки до -10: у яких регіонах України буде найхолодніше

14:49

Любовний гороскоп на тиждень з 7 по 13 квітня

14:49

Частина українців не зможе передати показники лічильника у 2025 році - яка причина

14:35

Де 5 зайчиків у парку: надзвичайно складна загадка на уважність

14:20

Провал із Путіним і здача найважливішого союзника США: названо сценарій провалу Трампа

13:53

5 ракетних ударів в одній області: Росія змінила тактику атак по Україні

13:50

Україну накрила потужна магнітна буря: штормитиме не один день

13:19

Чому ніколи не можна гріти чай у мікрохвильовці - несподіване пояснення вчених

13:09

Незручно вийшло: відомий шоумен дав маху з ювілеєм Ірини Білик

13:00

Війська РФ зібралися наступати на важливому напрямку: військовий розкрив деталі

12:32

Удар РФ по Києву: внаслідок атаки зруйновано офіси відомих телеканалівВідео

12:29

"РФ воює проти дітей": Зеленський зробив різку заяву про удари по Україні

12:25

Китайський гороскоп на завтра 7 квітня: Бикам - нерви, Тиграм - занепокоєння

12:13

Dzidzio Хома емоційно відреагував на вагітність колишньої дружини - деталі

12:05

"Запеклі вуличні бої": офіцер ЗСУ назвав реальні втрати РФ у боях за Торецьк

11:54

Не злетить у космос: банкір сказав, яким буде курс долара в квітні

11:37

"Мене Ангел врятував, це вже вдруге": охоронець Михайло розповів про атаку на КиївВідео

11:06

РФ атакувала Україну сотнею дронів та 23 ракетами: скільки цілей вдалося збити

10:58

Фінансовий гороскоп на тиждень з 7 по 13 квітня

Реклама
10:32

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 6 квітня (оновлюється)

10:19

Гороскоп Таро на тиждень з 7 по 13 квітня: Овни озолотяться, Ракам - конфлікти

10:13

Війська РФ з повітря вдарили по Україні: у Києві та областях гриміли вибухи, деталі

09:36

У Сумах "Шахеди" влучили в цивільну інфраструктуру: з'явилися фото наслідківФото

09:21

Гороскоп на тиждень з 7 по 13 квітня: Терезам - зрада, Діва - сюрприз

09:11

Гороскоп на завтра 7 квітня: Дівам - вражаючі результати, Рибам - відпочинок

08:58

Партизани провели успішну диверсію в РФ: знищено важливий обʼєкт для ворога

08:31

Карта Deep State онлайн за 6 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:11

РФ атакувала Київ балістичними ракетами: у трьох районах пожежі, подробиціФотоВідео

07:10

Де 3 відмінності між дівчатами: лише одиниці знайдуть їх за 37 секунд

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Операція в Курській області
Аналітики назвали головну причину успіху наступу росіян на КурщиніПробиралися по газопроводу: ЗСУ розтрощили спецпризначенців РФ під СуджеюОточення військ та вихід ЗСУ з Курської області – перші дані джерелРФ захопила два населені пункти: в DeepState розкрили ситуацію на Курщині
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Великдень 2025
Страсна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтар
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти