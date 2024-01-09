УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Перерізати два основних шляхи: Гетьман розповів, як ізолювати війська РФ у Криму

Андрій Ганчук
9 січня 2024, 23:29
Коли в окупантів агресора Росії залишиться тільки 10% з усієї логістики, Кримський півострів перетвориться для них на острів, сказав Олексій Гетьман.
Гетьман, Кримський міст
У військ РФ практично не буде логістики після розтрощення Кримського моста і залізнодорожного шляху Волноваха-Токмак-Джанкой - Гетьман / Колаж: Главред, фото: Facebook О. Гетьман, соцмережі

Російські окупанти для забезпечення своїх угруповань на захопленому півдні використовують Кримський міст і залізницю Волноваха-Токмак-Джанкой. Потрібно їх перерізати, і тоді від логістики росіян майже нічого не залишиться. Крим для них фактично стане островом – вони не зможуть забезпечувати свої війська. Про це заявив ветеран російсько-української війни, майор ЗСУ Олексій Гетьман.

В ефірі Freedom він розповів про те, що якщо перерізати залізничну гілку через Волноваху, росіяни позбудуться одного з логістичних шляхів.

"Якщо перерізати цю гілку (через Волноваху), не можна піти в обхід. Тому росіяни будують максимально близько до Азовського моря ще одну залізницю. У них основне перевезення всього, що необхідно для військ, – це не автомобільний транспорт, а залізничний. 50 вагонів поїзда можна серйозно завантажити технікою, боєприпасами. А будь-яка машина не візьме 50-60 тонн, як вагон, для цього потрібні 3-4 машини", - зазначив Гетьман.

відео дня

За його словами, другий шлях – це залізнична частина Кримського мосту. Як тільки буде перерізано обидва сполучення, Крим перетвориться для росіян на острів, а забезпечувати свої війська на півдні вони вже не зможуть.

"Тут є дві основні артерії. Це Волноваха-Токмак-Джанкой і Керченський міст. По них йде 90% всього, що необхідно для угруповання "Дніпро" на Херсонщині та окупантів у Криму. Тому якщо прибрати ці дві залізниці, залишиться лише 10%. І цього не вистачить для того, щоб забезпечувати в мінімальному необхідному обсязі ці два угруповання – херсонську і кримську. У нас завдання цього року – перетворити Крим, умовно, в острів, щоб залишилося тільки невелика кількість автомобільних доріг і по морю вони можуть щось підвезти. Це дасть їм можливість протриматися, але недовго. Потім просто все закінчиться у цих підрозділів", - підкреслив Олексій Гетьман.

Ситуація у Криму

ЗСУ в Євпаторії розтрощили пункт ППО всього Криму, розповіли партизани. Згідно з їхньою інформацією, 4 січня сили оборони України завдали результативних ударів по двох стратегічних об'єктах ворога.

5 січня ЗСУ вдарили по аеродрому Саки. Командувач повітряними силами Микола Олещук сказав, що удар було завдано по пункту управління окупантів.

Українські ракети і дрони уражають цілі в Криму, обходячи російську ППО, відзначили аналітики американського Інституту вивчення війни. На думку експертів, удар по аеродрому в Саках було завдано чотирма крилатими ракетами Storm Shadow.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
Кримський міст новини Криму війна Росії та України Олексій Гетьман
Реклама

Головне за день

Залужний 2022 року пропонував сміливий план контрнаступу, але США були проти – ЗМІ

Залужний 2022 року пропонував сміливий план контрнаступу, але США були проти – ЗМІ

22:33 Україна
Харкову не загрожує наступ РФ: у ЗСУ вказали на важливий момент

Харкову не загрожує наступ РФ: у ЗСУ вказали на важливий момент

22:28 Україна
"Ворогові не сподобається": Залужний, Умеров і Сирський побували біля Куп'янська

"Ворогові не сподобається": Залужний, Умеров і Сирський побували біля Куп'янська

21:20 Політика
Всі головні новини

Популярне

Виловлювати ложкою не потрібно: як прибрати всю пінку з бульйону за один раз 29193

Виловлювати ложкою не потрібно: як прибрати всю пінку з бульйону за один раз

Помер народний артист України Віталій Білоножко 15764

Помер народний артист України Віталій Білоножко

Щури і миші ніколи не залізуть в дім: експерт назвав 2 копійчані засоби 14515

Щури і миші ніколи не залізуть в дім: експерт назвав 2 копійчані засоби

Загроза захоплення двох міст на сході: розкрито сценарій раптової атаки РФ 13197

Загроза захоплення двох міст на сході: розкрито сценарій раптової атаки РФ

Останні новини

23:29

Перерізати два основних шляхи: Гетьман розповів, як ізолювати війська РФ у Криму

22:39

Ксенія Мішина розповіла, як харчується і нарвалася на критику

22:33

Залужний 2022 року пропонував сміливий план контрнаступу, але США були проти – ЗМІ

22:28

Харкову не загрожує наступ РФ: у ЗСУ вказали на важливий момент

21:51

Молодик 11 січня: три знаки зодіаку відчують справжнє диво в цей день

Через війну КНДР та Південної Кореї Україна матиме проблеми з боєприпасами - Віталій КуликЧерез війну КНДР та Південної Кореї Україна матиме проблеми з боєприпасами - Віталій Кулик
21:30

Помер Віталій Білоножко: де відбудеться прощання і похорон артиста

21:20

"Ворогові не сподобається": Залужний, Умеров і Сирський побували біля Куп'янська

21:19

6 найкращих вправ для схуднення: ідеальне тренування на все тілоВідео

21:18

Від чого помер Віталій Білоножко: вдова легендарного співака порушила мовчання

Реклама
20:58

Постійно отримують підкріплення: окупанти змінили тактику під Бахмутом

20:48

Чи можна вмикати порожню мікрохвильовку: поради приголомшать досвідчених господинь

20:13

РФ змінила пріоритети: Жданов сказав, по чому окупанти тепер битимуть ракетами

20:12

Путін провалив зимовий наступ, РФ втратила тисячі солдатів і 400 од. техніки - Bild

20:08

"Ви цю війну розпочали": у Львові таксист образив пораненого ветерана війни

19:46

Колишня дружина Мурата Началджіоглу вперше підтвердила їх розлучення

19:37

Сильне похолодання набирає оберти: в Україні вріже 17-гражусний мороз

19:19

Місячний календар 10 січня: чого варто уникати в першій половині дня

19:12

Путін не збирається припиняти війну, Україні для перемоги потрібно 4 кроки - Умеров

19:10

Поразка Китаю в УкраїніПогляд

18:57

Рада планує голосувати за закон про мобілізацію 11 січня - нардеп Железняк

Реклама
18:32

Йде закріплення на нових рубежах: Дикий анонсував хороші новини з фронту

18:26

"Міф був тільки в піснях": режисер жорстко висловився про Олега Винника

18:10

Передчував смерть: про що говорив у свої останні дні покійний Віталій Білоножко

18:06

Знову вдарять тріскучі морози: синоптик сказала, коли будуть найхолодніші дні

18:02

Зірка "Кухні" Кузнєцова похвалилася неймовірною стрункістю

17:56

Нафтобазу та енергооб'єкт в Орлі атакувало ГУР - ЗМІ

17:52

В Україні виплатять до 10 тисяч грн "зимової" допомоги: де саме і хто має право

17:36

Повернення улюбленого реаліті-шоу: 1+1 Україна оголосив кастинг на новий сезон "Міняю жінку"Відео

17:25

Тільки люди з "орлиним зором" знайдуть кота за 7 секунд: надзвичайна оптична ілюзія

17:23

Кремль намагається позбутися найвпливовішого російського генерала – ЗМІ

17:21

Лілія Ребрик відверто поділилася з фанатами, як проходить нова вагітність

17:17

Шанси України на перемогу в 2024-му році: Ходжес сказав, що повинен зробити Захід

17:05

Окупанти величезним штурмом пішли на Кринки: лейтенант ЗСУ доповів обстановку

17:02

Недовіра до Порошенка - 75%, він випередив Арестовича - соцдослідження

16:35

Чому не можна обмітати людину: про яку біду попереджають древні прикмети

16:31

"Не почуємо його оксамитовий бас": зірки сумують про смерть Віталія Білоножка

16:23

Колосальні втрати під Авдіївкою: експерт розповів про бої за місто

16:23

Загрожує удар всім союзникам США: Польща звернулася до Конгресу

16:15

Зеленський анонсував посилення ППО після рекордних атак РФ: деталі важливої Ставки

16:00

Гороскоп на завтра 10 січня: Стрільцю - проблеми з грошима, Овну - сварка з другом

Реклама
15:59

Атака України по Криму: розвідка Британії оцінила ефективність ударів ЗСУ

15:54

Це не смішно: полковник запасу прокоментував "наступ" росіян на Харків

15:40

Від жовтизни до білосніжності: як відбілити зуби в домашніх умовах

15:20

США і союзники провели таємну зустріч з Україною, де обговорили мирний план – Bloomberg

15:20

Не потрібно терти годинами: названо кращий засіб для очищення скла на духовці

15:13

Приліт по нафтобазі й об'єкту енергетики: у РФ потужні вибухи після ударів дронів

15:00

Ситуація на фронті складна: росіяни змінили тактику та почали штурм - офіцер ЗСУ

14:56

"Перейняли з Сирії": військовий зізнався, яку тактику ЗСУ запозичили у "вагнерівців"

14:48

Українців попередили, що будуть "різати" електроенергію: де і хто під загрозою

14:47

"Не ходжу сама": екс-дружина Тищенка поскаржилася на серйозні проблеми зі здоров'ям

Новини України
Новини КиєваНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини Маріуполя
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Війна з Росією
Ядерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війна
Цікаве
Оптичні ілюзіїГоловоломкиТести по картинці
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило Буданов
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти