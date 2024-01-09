Перерізати два основних шляхи: Гетьман розповів, як ізолювати війська РФ у Криму

Коли в окупантів агресора Росії залишиться тільки 10% з усієї логістики, Кримський півострів перетвориться для них на острів, сказав Олексій Гетьман.

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У військ РФ практично не буде логістики після розтрощення Кримського моста і залізнодорожного шляху Волноваха-Токмак-Джанкой - Гетьман / Колаж: Главред, фото: Facebook О. Гетьман, соцмережі

Російські окупанти для забезпечення своїх угруповань на захопленому півдні використовують Кримський міст і залізницю Волноваха-Токмак-Джанкой. Потрібно їх перерізати, і тоді від логістики росіян майже нічого не залишиться. Крим для них фактично стане островом – вони не зможуть забезпечувати свої війська. Про це заявив ветеран російсько-української війни, майор ЗСУ Олексій Гетьман.

В ефірі Freedom він розповів про те, що якщо перерізати залізничну гілку через Волноваху, росіяни позбудуться одного з логістичних шляхів.

"Якщо перерізати цю гілку (через Волноваху), не можна піти в обхід. Тому росіяни будують максимально близько до Азовського моря ще одну залізницю. У них основне перевезення всього, що необхідно для військ, – це не автомобільний транспорт, а залізничний. 50 вагонів поїзда можна серйозно завантажити технікою, боєприпасами. А будь-яка машина не візьме 50-60 тонн, як вагон, для цього потрібні 3-4 машини", - зазначив Гетьман.

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За його словами, другий шлях – це залізнична частина Кримського мосту. Як тільки буде перерізано обидва сполучення, Крим перетвориться для росіян на острів, а забезпечувати свої війська на півдні вони вже не зможуть.

"Тут є дві основні артерії. Це Волноваха-Токмак-Джанкой і Керченський міст. По них йде 90% всього, що необхідно для угруповання "Дніпро" на Херсонщині та окупантів у Криму. Тому якщо прибрати ці дві залізниці, залишиться лише 10%. І цього не вистачить для того, щоб забезпечувати в мінімальному необхідному обсязі ці два угруповання – херсонську і кримську. У нас завдання цього року – перетворити Крим, умовно, в острів, щоб залишилося тільки невелика кількість автомобільних доріг і по морю вони можуть щось підвезти. Це дасть їм можливість протриматися, але недовго. Потім просто все закінчиться у цих підрозділів", - підкреслив Олексій Гетьман.

Ситуація у Криму

ЗСУ в Євпаторії розтрощили пункт ППО всього Криму, розповіли партизани. Згідно з їхньою інформацією, 4 січня сили оборони України завдали результативних ударів по двох стратегічних об'єктах ворога.

5 січня ЗСУ вдарили по аеродрому Саки. Командувач повітряними силами Микола Олещук сказав, що удар було завдано по пункту управління окупантів.

Українські ракети і дрони уражають цілі в Криму, обходячи російську ППО, відзначили аналітики американського Інституту вивчення війни. На думку експертів, удар по аеродрому в Саках було завдано чотирма крилатими ракетами Storm Shadow.

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